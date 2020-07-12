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Kültür ve sanatın Başkenti Olacak

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Temsilcileri ve Kültür Sanat Çalışma Grubu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’u makamında ziyaret etti.
Kültür ve sanatın Başkenti Olacak

   Demokratik ve katılımcı kent yönetimini hayata geçirmek üzere  kurulan Ankara Kent Konseyi, normalleşme süreciyle birlikte de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 

   Kent yönetiminde sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarla ortak akıl etrafında projeler üreten Ankara Kent Konseyi, bir yandan da kamu kurum ve kuruluş ziyaretlerini sürdürüyor. Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu üyeleri, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’u ziyaret etti.

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KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİ MASADA
   Ankara’yı kültür ve sanatla iç içe yaşatmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Kent Konseyi, ziyarette şehrin kültür ve sanatın da Başkent’i olmasına yönelik hazırlanan projeler hakkında bilgi sundu. 
   Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kent Konseyi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söylerken, Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinin önemine dikkat çekti.

   Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarete; Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Lale Özgenel, Gökhan Ertek, Cevriye Kaya, Ankara Kent Konseyi Genel Sekreteri Ayşegül Aygün, Turizm Tanıtma Çalışma Grubu Sözcüsü ve Skal Türkiye Başkanı Savaş Çolakoğlu, Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Sözcüleri Onur Sezer, Mehlika Gider, Bülent Durmaz, Alper Kaya, Can Uzun ve Pınar Alpay ile Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu Üyeleri Mehmet Yılmaz, Dr. Pelin Şahin Alptekin ve Halime Güner de katıldı.

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ANKARA İÇİN ÖNERİLER
   Kültür Sanat Çalışma Grubu Üyeleri, yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) alanı ve çevresinin “Sanat Adası” olarak planlandığını ve bu alanda konserler, sergiler ve çocuk etkinliklerinin yapılmasını istediklerinin altını çizdi.

   Gençlik Parkı, Millet Bahçesi ve 19 Mayıs Stadyumu’nun da bu alanı içine alan bir etkinlikler kampüsü haline dönüştürülmesini arzu ettiklerini dile getiren Ankara Kent Konseyi bileşenleri, kentte kültürel ve sanatsal faaliyetleri artıracak önerilerde de bulundular: 
-Sanat galerileri ve sanatçılar ile iletişimin artırılması,
-Sağlık çalışanlarının emeklerinden dolayı bir anıt inşa edilmesi,
-Yenileme çalışmaları tamamlandığında Resim Heykel Müzesi’nde sanat tarihi sohbetleri yapılması,
-“Film in Turkey” sayfasına Ankara için uygun görseller ve içerik üretilmesi,
-2 Eylül tarihinin “Türk Halk Oyunları Günü” olarak kutlanması,
-Uçan Süpürge Film Festivali’nin 25. yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden başlayarak Ankara’nın ilçelerini gezen “Tanrıçalar Turu” projesi yapılması,
-Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte organize edilmesi,
-Ankara Kalesi içinde ‘‘Müzik Müzesi’’ ve ‘‘Sanat Terapisi Eğitim Merkezi’’ kurulması,
-Periyodik aralıklarla açık hava konserlerinin planlanması,
-1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla sanat sezonun açılması,
-Ankara’nın mimarlık tarihi üzerine bir sergi düzenlenmesi ve kitap hazırlanması,
-Başkent’in yaşayan değerli isimleri ile “Yaşayan Tarih” konulu kısa belgesel film çalışmalarının yapılması

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