Kültür ve Sanatın da Başkentiyiz

Ankara'nın en büyüğü olan Pursaklar Tiyatro Sahnesi’nin açılışında konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, “Ankara kültür ve sanat anlamında köklü bir şehir. Sadece siyasetin değil kültür ve sanatın da başkenti” dedi.

Ankara'nın en büyük Devlet Tiyatrosu sahnesi Pursaklar’da açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açılan 679 koltuk kapasiteli sahnede ilk oynanan oyun tek perdelik “Bizim Yunus” adlı tiyatro oyunu oldu. Yunus Emre'nin vefatının 700’üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen “Yunus Emre Yılı” etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyun büyük beğeni aldı.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açılış oyununa, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, AK Parti MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan ve çok sayıda davetli de katıldı.

BEĞENİYLE İZLENDİ

Sönmez Atasoy'un yazdığı, rejisörlüğünü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un yaptığı, Alpay Ulusoy’un oynadığı oyun beğeniyle izlendi. Türkçe şiirin öncüsü, halk şairi ve tasavvuf edebiyatında kendine has bir tarzın kurucusu olan Yunus Emre’nin hayatını, demiryolu makasçı rolündeki oyuncu Alpay Ulusoy canlandırdı.

YUNUS EMRE’YE İTHAF EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Bizim Yunus” oyunu sonrası şunları söyledi: “Başta Pursaklar olmak üzere bütün Ankara halkı için buranın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Devlet Tiyatroları tam kapasite oyunlarını sergilemeye başladı. Pandemi sırasında en çok etkilenen şeylerden biri de sanat etkinlikleri. Kültür ve sanatta da pandemi öncesine dönmemiz gerekiyor. Bu tarz etkinlikler de normalleşme açısından en güzel etkinliklerden biri. Devlet olarak özel sektörün kültür ve sanat faaliyetlerine destek olmamız gerekiyor. Ayrıca bugün Yunus Emre'nin vefatının 700. yıldönümü. Güzel bir akşam oldu. Daha nicelerini inşallah seyredeceğiz.”

ANKARA’NIN EN BÜYÜK SAHNESİ

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ise izleyiciyle buluşan sahnenin Ankara’nın en büyük tiyatro sahnesi olduğunu belirterek, “Pandemi arası girmeseydi 1 yıl önce faaliyetlerimize başlayacaktık. Yeni açılan Pursaklar Sahnesi Ankara'daki 12. tiyatro sahnesi. 679 koltuk kapasitesiyle de Ankara'daki en büyük Devlet Tiyatroları sahnesi özelliğine sahip. Sayın Bakanımızın katılımıyla gösterime girdi. Burası ayda 7-8 oyunun sergileneceği sahne haline gelecek. Bunu Pursaklar’a ve Ankara'ya kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bütün Ankaralılara armağan olsun. Tüm Ankaralılar güzel günlerde, güzel oyunlarda, kalabalık gösterimlerde burayı kullansınlar inşallah. Ama özellikle de teşekkür etmemiz gereken bu işin mimarı Sayın Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz Mustafa Kurt” ifadelerini kullandı.

ÇOK KAPSAMLI BİR SAHNE

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise, şunları kaydetti: “Ankara’nın doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde sahnelerimiz vardı. Pursaklar’a da tertemiz, güzel bir sahnenin açılması bizi son derece mutlu etti. Çünkü burada böylesine bir sahnemiz yoktu. Çok kapsamlı bir sahnemiz oldu. Biz de Devlet Tiyatrosu’nun bütün programlarını, repertuvarlarındaki oyunlarını sezon başından sonuna kadar buraya taşıyacağız. Burada çok güzel bir seyirci olacağını düşünüyorum. Devlet Tiyatroları açısından burası isabetli oldu.”

ÇOK MUTLUYUZ

“Ankara’nın en büyük sorunu bilet bulamamak, o yüzden böyle büyük bir sahneye bütün oyunlarımızı taşıyacağız. Sanıyorum gelecekte burasını tam kapasite kullanabileceğiz. Öyle gözüküyor. Sezona anlamlı başladık. Yunus Emre’nin doğumunun 700.yılı. Yunus Emre ile başlamak da anlamlı oldu.

Bundan sonra hem seyirci açısından hem de Devlet Tiyatroları açısından güzel olur. Buna öncülük eden Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, Pursaklar Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin’e içtenlikle teşekkür ederim. Güzel bir sahneye kavuştuğumuz için çok mutluyuz.”

ANKARA KÜLTÜR VE SANATIN DA BAŞKENTİ

“Ankara’da irili ufaklı 12 tane sahnemiz var. Sahnelerimizi pandemi koşullarına uygun hale getirerek sezonu açtık. Ümit ediyorum sezon güzel geçer. Ankara kültür-sanat anlamında köklü bir şehir. Sadece siyasetin değil kültür-sanatın da başkenti. O yüzden burada sahnenin olması, üniversitelerin çoğunlukta olması, Ankara seyircisinin kültür sanata aşina olması bunu tetikliyor. Bu yüzden sezonumuzun güzel ve başarılı geçeceğine inanıyorum.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA