  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 31 °C
»

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı yerinde deneyimleme şansı verdik

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı yerinde deneyimleme şansı verdik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısında yerel yöneticiler, turizmciler ve ilçedeki yerleşik yabancıların kurduğu derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle çok hızlı ve detaylı önlemler alındığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin yıllar süren sağlık altyapısına yaptığı büyük ve detaylı yatırımları salgın döneminde test etme şansı bulduk. Zamanında öngörülerek yapılan bu yatırımların olumlu sonuçlarını bu süreçte aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 1 Haziran itibarıyla "yeni normale" geçiş kurallarını belirlediğini ve uygulamaya başladığını hatırlatan Ersoy, uluslararası hava trafiğini açmak için gerekli işlemlere başladıklarını dile getirdi. 

Ersoy, Sağlık Bakanlığının 1 Haziran'dan itibaren bölge bazında toplam ve günlük vaka sayılarını açıklamaya başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda baktığımızda Türkiye'nin turizm kentlerinin olduğu yerlerdeki rakamlar Avrupa ile kıyaslandığında hemen hemen en düşükler içinde. Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik. Bizzat kendi ağızlarından, 'Çok başarılı bir sistem, detaylı çalışılmış bir sistem, lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verir misiniz?' diye bizden talep ettiler."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çiftçiye 'anızı yakma gübreye dönüştür' uyarısı05 Temmuz 2020 Pazar 11:44
  • 'Yüzen kışla' Anadolu Türkiye'yi denizlerde 'küresel güç' haline getirecek05 Temmuz 2020 Pazar 11:39
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kovid-19 ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk05 Temmuz 2020 Pazar 11:37
  • Bursa'da sosyal mesafe ve maske unutuldu; parkta horon oynandı05 Temmuz 2020 Pazar 11:03
  • Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü: 5 işçi yaralı05 Temmuz 2020 Pazar 11:02
  • Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı05 Temmuz 2020 Pazar 10:48
  • Adana'da Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı zanlı tutuklandı05 Temmuz 2020 Pazar 10:19
  • Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor05 Temmuz 2020 Pazar 10:18
  • THY Endonezya seferlerine yeniden başladı05 Temmuz 2020 Pazar 09:24
  • İngiltere Libya'da petrol tesislerine yabancı paralı askerlerin girmesinden 'rahatsız'05 Temmuz 2020 Pazar 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti