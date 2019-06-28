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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizmin yurt dışında tanıtımı için daha geniş bütçe oluşturulmasının kararlaştırıldığını, bu amaçla "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı" kurulacağını bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun alt oluşumu Türk-Rus Toplumsal Forumu tarafından Türkiye'de konuk edilen Rus gazetecilerle bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.

Rusya-Türkiye ilişkilerini turizm açısından değerlendiren Ersoy, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı" kurulacağını kaydetti. Ersoy, ajansın, dünya genelinde Türkiye'nin tarihinde olmadığı kadar geniş bütçeli bir turizm tanıtımı yapacağını ifade etti.

"Türkiye'nin turizmi desteklediğini ve çok yatırım yaptığını biliyoruz, son çalışmalara ilişkin bilgi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Ersoy, turizm sektörünün 2023 politikaları çerçevesinde Türkiye'de "stratejik sektör" ilan edildiğini belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Turizm, tarihinde ilk kez stratejik sektör olarak ilan edildi. Bir dizi yasal düzenleme şu an hızlı bir şekilde Meclis’ten geçirilmeye başlandı. Hala devam ediyor. Türkiye’de turizm yatırımı yapılmasıyla ilgili birçok kolaylık getirildi. Özellikle Türk turizminin yurt dışında tanıtımı için çok daha geniş bütçe oluşturulmasına karar verildi. Bu sebeple de yakın bir tarihte Meclis'e gelecek Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor. Bu ajansla birlikte Türkiye tarihinde hiç yapmadığı kadar çok geniş bütçeli bir -dünya genelinde- turizm tanıtımına başlayacak. Türkiye’de turizmin stratejik sektör olduğunu anlamak için bana bakmaları da yeterli. Tarihinde ilk kez sektörden gelen bir insan Turizm Bakanı olarak atandı Türkiye'de."

"Rus güvenlik görevlilerinin Türkiye'ye geliş yasağının kalktığı söyleniyor. Son durum nedir?" sorusuna da Bakan Ersoy, "Türkiye açısından böyle bir sorun yoktu. Rus hükümeti tarafından NATO kapsamında alınmış bir karardı. Yani NATO ülkelerine seyahat yasağı idi. Biz de otomatik olarak bu kapsam içindeydik. Ama geçen hafta itibarıyla Türkiye bu kapsam dışına çıkarıldı." yanıtını verdi.

"Tarihimizden nadide eserler Kremlin'e gidecek"

Ersoy, Japonya'nın 2019 yılını "Türk Kültür Yılı" ilan etmesi sebebiyle Tokyo'da Ulusal Sanat Müzesinde açılan "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi"nin, "Gezen Sergi" konseptinde Rusya'ya da gideceğini aktardı.

Tokyo'dan sonra Kyto'da açılan sergiye ilişkin Bakan Ersoy, Rus gazetecilere şu bilgileri verdi:

"2020 yılında, önümüzdeki sene bizim bir gezen sergimiz var. Şu anda Japonya’da ve bu sergiyi Moskova’ya kaydırmak istiyoruz. Eylül ayı gibi planlıyoruz, görüşmeler devam ediyor. İki ay süreyle Moskova’da gezen sergi olacak. Ağırlıklı olarak Topkapı Sarayı’nda bulunan eserlerin yer aldığı bir sergi. Kremlin Müzesinde sergilenecek muhtemelen. Bunlar çok değerli ve nadir sanat eserleri -unique- ve Sayın Cumhurbaşkanımızın özel izni ile yurt dışına çıkarılabiliyor."

Rus medyasının genç kalemleri Türkiye'de

AK Parti 26. Dönem Milletvekili Ahmet Berat Çonkar'ın Başkanlığını ve emekli büyükelçi Ender Arat'ın Genel Sekreterliğini üstlendiği Türk-Rus Toplumsal Forumu tarafından geçen yıl başlatılan etkinlik, medyada görev yapan 35 yaş altındaki gazetecilerin karşılıklı ziyaretlerle bu iki ülkeyi, kültürünü, yakın ve uzak tarihini, yaşam biçimini yakından tanımasını, siyasetçiler ve bürokratlarla birebir diyalog kurarak kalıcı-akıcı ilişki başlatmalarını ve dolayısıyla doğru bilgiye birinci elden ulaşmalarını amaçlıyor.

Organizasyonun ilki Rusya’da yapıldı ve Türk genç gazeteciler geçen yıl Rusya'yı ziyaret etti. Bu yıl ise Rusya'nın önde gelen ajans, televizyon ve gazetelerinden 16 genç temsilci Türkiye'de ağırlanıyor.

Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun ev sahipliğinde Türkiye'de bulunan Rus gazeteciler, ziyaretlerinin ilk gününde TRT ve Daily Sabah'ı ziyaret etti.

Programlarının ikinci gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen konuk gazeteciler, ülkelerine dönmeden önce TBMM ile Dışişleri Bakanlığını ziyaret edecek.

Rus gazeteciler 3 günlük ziyaret programının ardından ülkelerine dönecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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