Kültürel köprü projesi başladı

Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi, Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi’ni başlattı.

Çocuk Meclisi üyeleri, 83 yaşındaki Osman Şahin’i evinde ziyaret etti. Yaptıkları tespihi ve kendi elleri ile yaptıkları saksıya diktikleri çiçeği hediye eden çocuklar, Osman dedelerine merak ettikleri soruları sordu. Çocukluğunda hiç oyun oynamadığını söyleyen Osman dede, o dönemler üç yumurtaya bir kalem aldıklarını söyledi. En çok görmek istediği yer sorusunu ise dedesinin mezarının bulunduğu Sarıkamış olarak yanıtladı.

Eski bayramların, insanlardaki eski muhabbetin kalmadığını belirten dede, çocuklara önemli tavsiyelerde bulunarak “Ne yaparsanız yapın, en iyisini siz yapın. Dürüst olun, yalan söylemeyin ve hedeflerinize ulaşmak için çok çalışın. İhtiyacınız varsa alın, yoksa almayın. Arkadaş seçimlerinize dikkat edin. En önemlisi de yaşam bir fırsattır. Hayatın kıymetini iyi bilin.” dedi. Meraklı bakışlar ile anlatılan anıları dinleyen çocuklar, kendi yaptıkları hediyeleri Osman dedelerine takdim etti. Ziyaretten ve hatırlanmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Osman dede, dört yıl önce kaybettiği eşi için dua edilmesine de sevindi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi ile farklı nesilleri bir araya getirerek kültürel miras aktarımı yapmayı, milli kültürüne meraklı, büyüklerine saygılı, nitelikli ve ahlaklı çocuklar yetişmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.