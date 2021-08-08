  • BIST 1.434,760
  • Altın 486,27
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
»

Kültürel Köprü Projesi Çocuklar ile Büyükleri Buluşturuyor

Çankırı Belediyesi, Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi üyeleri, hayat ile ilgili öğrenmek istediklerini büyüklerine soruyor. 
Kültürel Köprü Projesi Çocuklar ile Büyükleri Buluşturuyor

Çocuk Meclisi üyeleri, bu kez Çankırı’nın yerli ailelerinden olan Gülşen Erdoğan’ı ve Abutel Kansu’yu evlerinde ziyaret etti. Merak ettikleri tüm soruları büyüklerine yönelten çocuklar, yaptıkları hediyeleri de onlara takdim etti. Anılarını ve tecrübelerini paylaşan dünün gençleri, çocuklara öğütlerde bulundu. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar dürüst olmaları öğütlerin başını çekti.

abutel-teyze.jpg

Hobilerinin ve geliştirdikleri her yeteneğin zor koşullarda onlara kazanç kapısı sağlayacağını vurgulayan büyükler, çocuklara yaptıkları ürünleri de gösterdi. Gülşen Erdoğan, “Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fedakâr Türk milleti ile kurduğu Türkiye Cumhuriyeti gibi sağlam bir ülkenin çocuklarısınız. Dürüstlük ve çalışmak ilkeniz olsun.” dedi.

gulsen-teyze.jpg

Abutel Kansu ise anne baba duası ve rızası almanın çok önemli olduğunu söyledi. Gülşen ve Abutel Teyze, farklı kuşakları bir araya getiren Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’e teşekkür ederek çocukları bir kez daha ziyarete beklediklerini ifade etti. 

667896a4-8ca6-4d84-a429-2ccab55333f0.jpg


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ziyaretler sürüyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:41
  • Sokaklar daha estetik07 Ağustos 2021 Cumartesi 03:30
  • Birlik olma çağrısı07 Ağustos 2021 Cumartesi 03:15
  • Çocuklar doyasıya eğlendi07 Ağustos 2021 Cumartesi 03:00
  • Yeni zabıtalar belli oldu07 Ağustos 2021 Cumartesi 02:30
  • Motosikletlilere yangın eğitimi07 Ağustos 2021 Cumartesi 01:30
  • Altındağ’da orman nöbeti07 Ağustos 2021 Cumartesi 01:15
  • Başkan Çetin'den Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a Ziyaret06 Ağustos 2021 Cuma 04:30
  • Eğlenceli trafik eğitimi06 Ağustos 2021 Cuma 04:00
  • Dezenfektan üretimi sürüyor06 Ağustos 2021 Cuma 03:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti