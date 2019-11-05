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Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil oldu
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil oldu

Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübü'nde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona erdi. Kulüpler Birliği bugün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda yeni başkan Mehmet Sepil oldu

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfı'nda bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.

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