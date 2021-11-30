Kum fırtınası çıkınca 30 araç birbirine girdi Karayolu kapatıldı

Konya-Ankara karayolunda kum fırtınası etkili oldu. 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Konya'da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü.

Kum fırtınası sürücülere de zor anlar yaşattı.

Cihanbeyli Kırkışla mevkiinde araçlar savruldu. Fırtınanın etkisiyle 30 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kırkışla mevkiinde araç geçişlerine izin verilmedi.

Bazı bölgelerde kum fırtınası oluşturarak, trafiğin durmasına neden oldu.

AKSARAY-ADANA KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Aksaray-Adana karayolunda da kum fırtınası çok sayıda kazaya da neden oldu.

Kum fırtınası Aksaray-Adana karayolunda da etkiliydi.

Görüş mesafesi azaldı, yolda çok sayıda kaza meydana geldi. Bazı noktalarda ulaşım durma noktasına geldi. Trafik ekipleri, kara yolunda birikme yapan araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

NİĞDE

Niğde'de kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Görüş mesafesinin düştüğü Bor-Zengen yolunda bir kamyon devrildi, 6 araç kaza yaptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, Niğde-Aksaray kara yolu, Bor ilçesinden Zengen Mahallesi istikameti ile Çukurkuyu belde yolunda yoğun kum fırtınası yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.