  • BIST 1.428
  • Altın 526,255
  • Dolar 8,6239
  • Euro 10,5112
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
» »

Kumarhaneye çevrilen evde, polisi gören şüphelilerin şaşkınlığı yüzüne yansıdı

Kumarhaneye çevrilen evde, polisi gören şüphelilerin şaşkınlığı yüzüne yansıdı
Adana’da geçen ay kumar oynandığı tespit edilen 29 adrese yapılan operasyonda 127 kişiye 567 bin 492 TL ceza kesildi. Bir eve yapılan baskında polisi gören kişilerin şaşkınlığı kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mayıs ayında, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olan kahvehanelerle, kumar oynandığı belirlenen evlere operasyon düzenledi. 29 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 127 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 567 bin 492 TL para cezası uygulandı. İş yerlerinde yapılan aramalarda 21 bin 597 TL, 1 ruhsatsız tabanca, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde kumarhaneye çevrilen bir eve yapılan baskında, polisi gören kişilerin şaşkınlığı ve kaçmaya çalışması polis kamerasına yansıdı. Söz konusu evde kumar oynayan 11 kişiye de işlem yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı
Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı
İzmit - TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi
İzmit - TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi
Gönüllü kadınlar, pazardaki sebze meyve atıklarını toplayıp gübreye dönüştürüyor
Gönüllü kadınlar, pazardaki sebze meyve atıklarını toplayıp gübreye dönüştürüyor
Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimini uygulamadaki polisler engellemiş
Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimini uygulamadaki polisler engellemiş
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı: 3'ü ağır 5 yaralı
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı: 3'ü ağır 5 yaralı
Ankara'da hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandı
Ankara'da hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandı
Son Eklenen Videolar
MSB: SİDA, hedefi tam isabetle vurdu
MSB: SİDA, hedefi tam isabetle vurdu
TÜBİTAK, 'süper ay’ı canlı yayınladı
TÜBİTAK, 'süper ay’ı canlı yayınladı
Mehmetçikten moral mektubu gönderen Muğla'daki öğrencilere teşekkür
Mehmetçikten moral mektubu gönderen Muğla'daki öğrencilere teşekkür
Gökbey Helikopteri limitleri zorluyor
Gökbey Helikopteri limitleri zorluyor
Irak'ın kuzeyinde 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
Markette tekme tokat dövülen kadın şikayetçi olmamış
Markette tekme tokat dövülen kadın şikayetçi olmamış
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti