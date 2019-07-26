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Küme düşen Akhisarspor'a bir şok daha

TFF 1'inci Lig'in yeni takımlarından Akhisarspor'a transfer yasağı geldi.
Küme düşen Akhisarspor'a bir şok daha

Yeşil-siyahlılarda eski teknik direktörlerden Cihat Arslan ve ekibinin yaklaşık 600 bin TL alacağı nedeniyle transferin önü kapandı.

Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklamada Akhisarspor'la Cihat Arslan, Recep Umut, Ülken Durak ve Metin Akçevre arasındaki uyuşmazlığa ilişkin yapılan itirazın incelenerek reddedildiği belirtildi.

Yine Cihat Arslan'ın ekibinde yer alan Toprak Kırtoğlu'nun da kulüpten alacağının olduğu öğrenildi. Cihat Arslan, geçen sezon 7'nci haftada göreve gelip, 21'inci haftada görevinden alınmıştı.

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