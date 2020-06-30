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Küme düşen Eskişehirspor'dan Bundesliga'ya transfer!

Almanya Milli Takımı'nın teknik patronu Joachim Löw'ün yakın arkadaşı olan menajer Ali Polat, Eskişehirspor forması giyen Mehmet Özcan’ın Almanya Bundesliga takımlarından SC Freiburg’a transfer olabileceğini söyledi.
Küme düşen Eskişehirspor'dan Bundesliga'ya transfer!

Radyospor’da Özgür Sancar’ın sorularını yanıtlayan Alman futbol temsilcisi Ali Polat, "Mehmet Özcan’ı geçtiğimiz sezondan beri takip ediyorum. Eskişehir’e giderek yakından da izledim. Gelecekte isminden sıklıkla bahsettirebilecek bir orta saha oyuncusu.

Top kapma özelliği ve adam eksiltme özellikleri gerçekten çok iyi. Eskişehirspor’da kumaşı gerçekten çok iyi iki futbolcu var. Cemali Sertel ve Mehmet Özcan isimleri Alman takımları tarafından takip ediliyorlar.

Özellikle Mehmet Özcan’ı SC Freiburg takımı istedi. Ön libero mevkiinde fazla sayıda oyuncuları olduğu için bir sonraki seneye bırakmışlardı. Önümüzdeki günlerde Mehmet Özcan’nın SC Freiburg’a transferi söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Özcan'ın formasını giydiği Eskişehirspor, pazar günü oynanan Altay karşılaşmasında 2-2 berabere kalarak, TFF 2. Lig'e düşmüştü.

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