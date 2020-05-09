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Kumrunun yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdular

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir inşaatta bulunan kalıplara kumrunun yuva yapması nedeniyle çalışmaların bir kısmı durduruldu.
Kumrunun yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdular

Kalıp sökme çalışmaları sırasında son katta duvardaki kalıpların arasında kumru yuvasında 3 yumurta olduğunu fark eden çalışanlar, durumu inşaat yetkililerine bildirdi.

Bunun üzerine alana gelen firma yetkilisi, inşaatın o kısmındaki çalışmaları durdurdu.

İnşaat işçisi Hüsrev Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalıp sökme çalışmaları sırasında yuvayı gördüklerini belirterek, "Yumurtasının düşeceğini fark ettik. Kalıpları söktük ve yuvayı alıp, bir yer yaparak yerleştirdik. Kuşun yavrularını büyütüp uçmasını bekliyoruz." dedi.

Kaba inşaatın tamamlandığını belirten Güneş, "Sıvacı bu odaya girecek ama kuşu rahatsız etmemek için girmiyor. Kumru yavrularını büyütüp uçtuktan sonra bu odanın işlemlerini de tamamlayacağız." diye konuştu.

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