  • BIST 94.976
  • Altın 268,511
  • Dolar 5,8201
  • Euro 6,6277
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 28 °C
»

Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kupa Amerika C Grubu'nda Uruguay lider, Şili ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya ile Paraguay, Venezuela ile Arjantin, Kolombiya ile Şili, Uruguay ile Peru karşılaşacak.
Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın grup aşaması, C Grubu'nda yapılan iki karşılaşmayla sona erdi.

Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmada Uruguay, 82. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle Şili'yi 1-0 mağlup etti. Uruguay'da Galatasaraylı Fernando Muslera, Şili'de ise Beşiktaşlı Gary Medel sahaya çıkan ilk 11 arasında yer aldı.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Uruguay lider, 6 puanlı Şili ise ikinci olarak son 8 takım arasına kaldı.

Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan grubun diğer karşılaşmasında ise Japonya ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Japonya'nın golünü 15. dakikada Shoya Nakajima, Ekvador'un golünü ise 35. dakikada Angel Mena kaydetti.

Bu sonuçla puanını 2'ye çıkaran Japonya ile 1 puanda kalan Ekvador, adlarını çeyrek finale yazdıramadı.

28-29 Haziran tarihlerinde yapılacak çeyrek final turunda Brezilya-Paraguay, Venezuela-Arjantin, Kolombiya-Şili ve Uruguay-Peru maçları oynanacak.

Turnuvada yarı final maçları 3-4 Temmuz'da, üçüncülük maçı 6 Temmuz Cumartesi, final ise 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda önemli başarı24 Haziran 2019 Pazartesi 10:30
  • F.Bahçe'den transferde ilk imza geldi!23 Haziran 2019 Pazar 23:55
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: Türkiye'de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok23 Haziran 2019 Pazar 22:35
  • Dani Alves PSG'den ayrılıyor23 Haziran 2019 Pazar 21:34
  • Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra edilmedi23 Haziran 2019 Pazar 18:36
  • Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Gündüz: Avrupa maçlarını iple çekiyoruz23 Haziran 2019 Pazar 18:33
  • A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu23 Haziran 2019 Pazar 10:53
  • Ergin Ataman'ın ilk açıklaması22 Haziran 2019 Cumartesi 09:27
  • Galatasaray'a UEFA'dan müjdeli haber21 Haziran 2019 Cuma 15:42
  • Bursaspor'da şok: Gelirlere el konuldu21 Haziran 2019 Cuma 15:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti