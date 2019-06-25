Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kupa Amerika C Grubu'nda Uruguay lider, Şili ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya ile Paraguay, Venezuela ile Arjantin, Kolombiya ile Şili, Uruguay ile Peru karşılaşacak.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın grup aşaması, C Grubu'nda yapılan iki karşılaşmayla sona erdi. Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmada Uruguay, 82. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle Şili'yi 1-0 mağlup etti. Uruguay'da Galatasaraylı Fernando Muslera, Şili'de ise Beşiktaşlı Gary Medel sahaya çıkan ilk 11 arasında yer aldı. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Uruguay lider, 6 puanlı Şili ise ikinci olarak son 8 takım arasına kaldı. Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan grubun diğer karşılaşmasında ise Japonya ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Japonya'nın golünü 15. dakikada Shoya Nakajima, Ekvador'un golünü ise 35. dakikada Angel Mena kaydetti. Bu sonuçla puanını 2'ye çıkaran Japonya ile 1 puanda kalan Ekvador, adlarını çeyrek finale yazdıramadı. 28-29 Haziran tarihlerinde yapılacak çeyrek final turunda Brezilya-Paraguay, Venezuela-Arjantin, Kolombiya-Şili ve Uruguay-Peru maçları oynanacak. Turnuvada yarı final maçları 3-4 Temmuz'da, üçüncülük maçı 6 Temmuz Cumartesi, final ise 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.