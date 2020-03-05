Kupada avantaj Aytemiz Alanyaspor'un

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u rakip sahada 1-0 yendi.

İlk Yarı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

9. dakikada Cisse'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

26. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın noktada kazanılan serbest vuruşu Fredy kullandı. Fredy'in ceza sahasına gönderdiği ve Aytemiz Alanyaspor savunmasından dönen meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Ufuk Akyol'un şutunda top üstten dışarıya gitti.

33. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

44. dakikada ceza sahasına giren Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

İkinci Yarı

64. dakikada Aytemiz Alanyaspor, 10 kişi kaldı. Hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonucunda, Fraport TAV Antalyaspor'un tehlikeli atağında, Welinton'un ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

75. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ersan Gülüm'ün altıpas üzerinden şutunda top, üstten auta çıktı.

88. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda Fredy, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasında topla buluşan Junior Fernandes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Tuna: Mücadelemiz sürecek

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, yarım saat 10 kişi mücadele eden rakiplerine 1-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan "Antalya derbisi"nin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ikinci yarı rakibe pozisyon vermediklerini, ancak duran top organizasyonu sonrası son dakika golüyle sahadan yenik ayrıldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Oyunu çevirebilir miydik, avantajlı skor elde edebilir miydik? Bunu yapabilecek beceriye sahiptik ama ortaya koyamadık. Son dakikada yediğimiz gol, iki stoperin arasından çıkıp Fernandes'in vurması, maçtaki bizim açımızdan en olumsuz durumdu. Kupa maçının ikinci ayağına kadar ligdeki konumumuzu rahatlatıp o maçı orada kazanıp finale kalmak istiyoruz. İki ayaklı maçlarda 1-0 kaybetmek dezavantaj gibi gözükse de mücadelemiz sürecek."

Bulut: "Adımızı finale yazdırmayı umuyorum"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir maç olacağını tahmin ettiklerini ve mücadelenin o şekilde geçtiğini dile getirdi.

"İkinci yarı yarım saat 10 kişi oynadık ama istediğimiz sonucu elde ettik." diyen Bulut, şunları kaydetti:

"Amacımız bu doğrultudaydı. Gol atabilirsek bizim için çok iyi olacaktı. Golün 10 kişiyken gelmesinden dolayı çok mutluyum. İyi mücadele gösterdiler. Hiçbir zaman bırakmadılar. İstediğimiz güzel bir sonuç oldu. Önümüzde bir 90 dakika daha var. O maçta da galip gelerek adımızı finale yazdırmayı umuyorum."