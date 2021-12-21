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'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' devreye alındı

"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat"ta gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranının kıyaslanacağı, yüksek olan oran üzerinden hesabın nemalandırılacağı bildirildi.
'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' devreye alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, birikimlerini Türk lirası (TL) mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı.

Üründe, gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacak.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek, minimum faiz oranı TCMB politika faiz oranı olarak uygulanacak.

Sisteme isteyen her banka katılabilecek.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

Öte yandan, söz konusu ürünün katılım bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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