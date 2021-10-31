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Kuraklığa karşı 'daha az su tüketen bitkiler ekilmesi' önerisi

Prof. Dr. Yalçın Kaya, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklığa karşı daha az su tüketen bitkilerin ekilmesi önerisinde bulundu.
Kuraklığa karşı 'daha az su tüketen bitkiler ekilmesi' önerisi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı ve Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, Edirne İş İnsanları Derneğince düzenlenen "2. Saros Ekonomi Zirvesi"nde yaptığı sunumda iklim değişikliğinin tarımsal üretimi etkilediğini söyledi.

Trakya'nın büyük bir tarım potansiyeline sahip olduğunu belirten Kaya, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için üretim deseninde yeni modellere geçilmesini önerdi.

Kuraklığın ve su sıkıntısının tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Artık daha az su kullanan ürünlere yönelmeliyiz, mümkün mertebe üretim desenimizi değiştirmeliyiz. Daha az su kullanılan bitkilere yönelmeliyiz. Bizim derdimiz 1 litre suyla en iyi şekilde nasıl verimli bir üretim gerçekleştirebiliriz, üretim planlarımızı ona göre yapacağız. Tarlayı ona göre süreceğiz, gübreyi planlama dahilinde atacağız."

Prof. Dr. Kaya, yeraltı su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Tarım ve endüstri sektöründe yoğun su kullanımına bağlı olarak yer altı sularının azaldığına dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:

"Bizim esas su kaynağımız yer altı sularımız, yeraltı göllerimizdir. Edirne'de daha önce 5 metrede su çıkan araziden artık 60 metrede su çıkıyor. Yer altı sularımız, ülkemizde geleceğe bırakacağımız en değerli şey ama işte sanayi yer altı suyunu çekiyor. Endüstrinin gelmesi tabii ki güzel ama kuyulardan suyu çektiği zaman su kalmıyor. Konya’da görüyorsunuz obruklar oluştu. Orada aslında sulu tarımın olmaması gerekir. O yüzden Trakya’da metropolü doyuracaksak, sebze üreteceksek sulu tarımı uygulamalıyız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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