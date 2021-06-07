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Kuraklık mağduru çiftçinin hasarı tespit edilecek

Kuraklıktan olumsuz etkilenen çiftçiler için hasar tespit çalışması başlatıldı.
Kuraklık mağduru çiftçinin hasarı tespit edilecek

Kuraklıktan dolayı verim kaybı yaşayan çiftçilerin zararlarının tespit edilmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde ‘Kuraklık Hasar Tespiti’ komisyonu kuruldu. 

ZARARLAR SAPTANACAK
Ankara’nın 25 ilçesinde de ilçe kaymakamlarının başkanlığında kurulan ilgili komisyon, buğday ve arpaları kuraklıktan etkilenen çiftçilerin zararlarını saptayacak. 

ÇİFTÇİLER DİLEKÇE VERECEK 
Kuraklık hasar tespiti yaptırmak isteyen çiftçiler, 18 Haziran 2021 tarihine kadar İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine parsel bazlı olarak dilekçe vermesi gerekecek. 

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KAYITSIZ PARSELLERE KAYIT ŞARTI
Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı olmayan tarım ürünü ekili parsellerin ise bakanlığa kayıtlarını yaptırması istenecek. TARSİM sigortası bulunan parseller için sigorta poliçelerinin dilekçe ekinde sunulması ve borç ertelenmesi veya taksitlendirmesi yapacakları Tarım Kredi Kooperatifinin adını veya Ziraat Bankası’nın şube adının belirtilmesi gerekecek. 

BORÇLAR ERTELENECEK NAKDİ ÖDEME YAPILACAK
Yapılan zarar tespitinin ardından çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecek. Kuraklıktan etkilenen üreticilere verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacak. 

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MUHTARLIKLARA DUYURU YAZISI 
Kuraklık hasar tespiti hususunda üreticilere gerekli duyurunun yapılması için Ankara’daki muhtarlıklara İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından bilgilendirme yazısı gönderildi; çiftçilere duyuru yapılması istendi.    

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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