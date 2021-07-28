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Kuraklık May Barajı'nda balık ölümlerine neden oldu
Kuraklık May Barajı'nda balık ölümlerine neden oldu
Kuraklık May Barajı'nda balık ölümlerine neden oldu
28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:50
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.