Kuraklıktan etkilenen il sayısı 22’den 41’e çıktı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Mayıs ayında kuraklıktan etkilenen il sayısının 22’den 41’e çıktığını açıklayarak, buğday, arpa ve mercimek gibi ürünlerin fiyatının artabileceğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mayıs ayında kuraklıktan etkilenen il sayısının 22’den 41’e çıktığını açıklayarak, Haziran ayında da beklenen yağışlar gelmediği takdirde bu sayının artacağı uyarısında bulundu. Bayraktar, kuraklığın üretim maliyetlerini artırdığına işaret ederek, birçok üründe fiyat artışı yaşanabileceğini belirtti.

ÜRETİMİ CİDDİ ORANDA ETKİLİYOR

Bayraktar, 2020-2021 üretim sezonunda kuraklığın ciddi oranlarda baş gösterdiğini vurguladığı raporda, kuraklığın, üretimi ciddi oranda etkileyen afetlerin başında geldiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı, “Ne yazık ki pandemiyle mücadele ettiğimiz 2020-2021 yılı üretim sezonunda bir de kuraklığın yol açtığı kayıplarla karşı karşıya kaldık. Bu dönemde çiftçilerimizin yoğun emek vererek ürettikleri ürünler, kuraklıktan büyük zarar gördü. Kayıpların etkisi sürmeye devam ediyor.”

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

“Üreticilerin afetlerden en az seviyede etkilenmesi ve kayıpların asgari düzeyde olması için her tarım yılı başında olduğu gibi bu yılın başından itibaren de iklim koşulları ve bitki gelişimlerinin yakından takip ediyoruz. Ayrıca bölgelerde alan çalışmasını aralıksız sürdüren ziraat odalarımızla video konferans yöntemiyle toplantılar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Toplantılarımız sonucunda alınması gereken tedbirlere yönelik teknik heyetimizin hazırladığı raporları çözüm önerileriyle sürekli kamuoyuyla paylaşıyoruz ve ilgili bakanlıklara iletiyoruz.”

ÜRETİM MALİYETLERİNİ ARTIRIYOR

Bayraktar, “Mayıs başında kuraklıktan etkilenen il sayısını 22 olarak açıklamıştık. Mayıs yağışları yetersiz olunca kuraklıktan etkilenen il sayısı 41’e çıktı. Haziran yağışları da yetersiz olursa bu sayı daha da artacak. Yaşanan kuraklık; üretim sezonunda harcanan emeğin, kullanılan tohumun, atılan gübrenin ve ilacın karşılıksız kalmasına neden oldu. Bu durum üretim maliyetlerini de artırdı. Bu sezon maliyetlerin artmasında özellikle gübre fiyatlarında yüzde 90’a varan artışlar da etkili oldu”

BUĞDAY,ARPA VE MERCİMEK FİYATLARI ARTABİLİR

“Açıklanan buğday, arpa ve mercimek alım fiyatları kuraklık yaşamayan iller için makul seviyede kabul edilebilir ancak kuraklıktan zarar gören illerde yaşanacak verim kayıpları maliyeti daha da artıracak, üreticilerin daha fazla zarara uğramasına neden olacak.”

KURAKLIK HİBE DESTEĞİ TALEBİ

“Kuraklıktan zarar gören üreticilerin elinde yeterli ürün olmayacağı için fiyat artışlarından da yeterince faydalanılması mümkün olmayacak. Bu mağduriyetin telafi edilmesi için 2008 yılında olduğu gibi, bu yılda da kuraklıktan zarar gören çiftçilere dekar başına nakdi hibe kuraklık desteği verilmelidir” dedi.

YAĞIŞLAR YÜZDE 23,6 AZALDI

Üretim döneminin başladığı 1 Ekim 2020–30 Nisan 2021 döneminde yağışların normale göre yüzde 23,6 geçen yıla oranla ise yüzde 18,6 azaldığını kaydeden Bayraktar, Mayıs ayında da beklenen yağışlar gelmeyince kuraklığın sebep olduğu zararın iyice arttığını vurguladı. Bazı bölgelerimizde haziran ayında yeterli yağış görülmediği takdirde kuraklığın boyutu ciddi oranlara ulaşacağı uyarısında bulunan Bayraktar, Mayıs ayında kuraklıktan en çok etkilnen ürünlerin; arpa, buğday, kırmızı mercimek, mısır, şekerpancarı, patates, nohut, yeşil mercimek, çeltik ve yem bitkileri olduğunu söyledi.

BASINÇLI SULAMA SİSTEMİNE GEÇİLMELİ

Kuraklık döneminde bireysel basınçlı sulama sisteminin öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Bayraktar, “Türkiye’de suyun yüzde 77’sini kullanan tarım sektöründe en kısa zamanda basınçlı sulama sistemine geçilmesi için verilen hibe desteği artırılmalı, 1-2 yıl içinde basınçlı sulama sistemine geçmeyen çiftçi kalmamalıdır. Bireysel basınçlı sulama sistemlerinin desteklenmesinde başvuru süreleri kaldırılmalı ve bu sisteme geçiş için yıl boyunca müracaat edebilme imkânı sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA