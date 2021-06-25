  • BIST 1.392
  • Altın 502,080
  • Dolar 8,7510
  • Euro 10,4450
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 20 °C
»

Kuralar çekildi

Mamak Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Mamak Ortaköy kurban alanında kuracağı kurban satış çadırlarının yerlerini, çekilen kurayla belirledi. 
Kuralar çekildi

Mamak Pazaryerinde gerçekleşen kura çekim törenine Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan ve kurbanlık satıcıları katıldı. Kurban alanına gelecek ve satış yapacak vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla kura çekiminin sonrasında 156 kurban çadırının kurulacağı Ortaköy kurban pazarındaki 98 kurban satış çadırının yeri belli oldu. Kura çekim yöntemi ile kurban satışı için farklı illerden gelen vatandaşların hakkaniyetle kendi yerlerini kendilerinin belirlediğini kaydeden Başkan Yardımcısı Özcan, satıcılara bereketli satışlar dileyerek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban pazar yerlerinin en iyi şekilde düzenlenerek esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etmeden alım satım yapma imkânı sağlayacağız. Satış yerlerinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebileceği her şeyi düşündük” dedi.

foto-(6)-024.jpeg

Tedbirlere birlikte uyalım

Kura çekiminde esnafların cezai işleme maruz kalmamaları için kuralları ihlal etmemeleri dile getirilirken, küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış alanlarına alınmayacağını, belirlenen yerler dışında kurban kesimine müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Mamak Kurban Bayramı’na hazırlanıyor

Mamak Belediyesi her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da tüm birimleriyle hazırlıklarını sürdürüyor. Fen İşleri, Zabıta, Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşacak ekiplerle kurban satışı yapan ve kurbanlık almaya gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları giderilecek. Çadırlar arasında yine Covid-19 önlemleri gereği birer metre boşluk bulunacak. Görevli ekipler bayram süresi boyunca da alanda görev yapacak.

 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor dolu yaz tatili başladı 26 Haziran 2021 Cumartesi 00:15
  • Pursaklar’da Minik Öğrencilerinden Örnek Davranış25 Haziran 2021 Cuma 04:45
  • Hız kesmeden devam ediyor25 Haziran 2021 Cuma 04:30
  • Kahramankazanlı genç haltercilerden madalyalara ambargo25 Haziran 2021 Cuma 04:00
  • “Kahramanlar”ın ilk görevi 25 Haziran 2021 Cuma 01:35
  • Yaşayan Müze Gurur Duyduk25 Haziran 2021 Cuma 01:15
  • Kent gezileri başladı25 Haziran 2021 Cuma 00:45
  • Büyükşehir'in Ankaragücüne Desteği Sürüyor25 Haziran 2021 Cuma 00:30
  • Altındağ’a bir pazar daha 25 Haziran 2021 Cuma 00:15
  • Alan El Veren Eli Görmeyecek24 Haziran 2021 Perşembe 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti