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Kurallara uymayan esnaflara çifte ceza

Altındağ Zabıtası ve Altındağ İlçe Jandarma ekiplerinin Karacaören Semt Pazarı'nda yaptığı denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 4 pazarcıya hem idari para cezası hem de tezgah kapama cezası uygulandı.
Kurallara uymayan esnaflara çifte ceza

Altındağ'da marketten manava, şarküteriden kafelere, pastanelerden güzellik salonlarına kadar denetim gerçekleştiren ekipler, bu kez de semt pazarlarında denetime çıktı. Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ve Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimde, vatandaşlar ve esnaflar alınması gereken tedbirler hakkında bir kez daha uyarıldı. Pandemi tedbirlerine uymadığı görülen 4 pazar esnafına ceza kesildi. Esnaflara hem idari para cezası hem de tezgah kapama cezası verildi.

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"DENETİMİ ELDEN BIRAKMIYORUZ"
"Covid-19 ile mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Çünkü mücadelemiz henüz bitmiş değil..." diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Pazarlarda hemşehrilerimizin güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi önceliğimiz... Cezacı bir belediye değiliz, ancak pazarlarda disiplin sağlayabilmek için denetimi elden bırakmıyoruz. Pandemi tedbirlerine uyulması şu anda bizim için çok önemli... Çünkü halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir şeye müsaade edemeyiz. Bugün yaptığımız denetimlerde gördük ki, maske takmayan esnaflarımız var. Bu esnaflarımıza cezai işlem uygulamak zorunda kaldık. Altındağ Belediyesi, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü, Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı, Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü ve birçok kurum ile iş birliği halinde halkımızın sağlığı için 7/24 görev başında olacağız. " dedi.

MASKE, SOSYAL MESAFE VE HİJYEN
Önlemlere uyma konusunda herkesten özen beklediklerini vurgulayan Başkan Asım Balcı, "Mücadelemiz bitmiş değil... Ülkemizde koronavirüs tablosunun olumlu gidişatını hızlandırabilmek için önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz. Bu süreçte herkese, tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Kurallara uyan pazarcı kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza aldıkları tedbirler için çok teşekkür ediyor, hiçbir gevşeme olmadan kurallara uymayı sürdürmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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