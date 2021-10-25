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Kurallara uymayanlar tek tek durduruldu: Elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı

İstanbul'da elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimde, belirlenen kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde kaldırımda scooter ile ilerleyen sürücüler durdurularak ceza yazıldı.
Kurallara uymayanlar tek tek durduruldu: Elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı

Elektrikli scooterların kullanımına yönelik bazı kuralların getirilmesinin ardından İstanbul'un çeşitli noktalarında denetimler yapılmaya başlandı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde, elektrikli scooter ile kaldırımda ilerleyenler tek tek durduruldu. Kimileri ise polis ekiplerini görmesi üzerine scooterdan indi.

KALDIRIMDA SÜRMENİN CEZASI 144 TL

Durdurulan kişilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca elektrikli scooter ile kaldırımda ilerlemekten 144 lira ceza kesildi.

Ceza kesilen bir kişi, "Kaldırımda scooter kullanmak yasakmış ama biz bilmiyorduk. Onun için cezai işlem uyguluyorlar. Ceza 140 küsürmüş" dedi.

VATANDAŞ SİTEM ETTİ

Denetimler sırasında polis ekiplerinin yanına gelen bir kadın ise, "Bir scooter torunuma çarptı. Cesaret edip şurada rahat yürüyemiyoruz. Hepsi kaldırımda gidiyor. Ayrıca kuryeler de kaldırımda gidiyor. Bir de bir şey söylediğiniz zaman hakaret alıyorsunuz" diye konuştu.

TELEFONLA KONUŞAN SÜRÜCÜYE 314 TL CEZA

Öte yandan Fatih, Aksaray'da da denetim yapıldı. Aksaray Millet Caddesi'nde denetimde scooter kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücüye, 'diğer karayollarını kullananların hareketlerini zorlaştırıcı ve tehlike yaratacak' şekilde hareket ettiği için 314 lira para cezası kesildi.

Denetimler sırasında bazı elektrikli scooter kullanıcılarının denetim noktasına girmemek için kaçtığı görüldü.

"NEDEN KENDİ HAYATIMI DA RİSKE ATAYIM"

Ceza kesilen Mert Büyükyaka, "Patronum aradı. Onunla acil bir işim vardı. Kulaklığımla konuşuyordum. Rüzgar olduğu için telefonu yeni elime almıştım. Duracaktım zaten, neden kendi hayatımı da riske atayım" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 KİŞİ BİNDİLER, CEZA YEDİLER

Beşiktaş Kuruçeşme'de yapılan denetimde, scootere iki kişi binerek kuralları ihlal eden kişilere 314 lira para cezası kesildi. Polis tarafından durdurularak ceza kesilen Muhammet Turgut, scootera iki kişi binmenin yasak olduğunu bilmediğini iddia ederek "Bizden habersiz ceza yazıyorlar. Böyle bir şey var mı? Ben haberlerde görmedim. Haberim yoktu, şimdi öğrendim" dedi.

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