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Kurallara uymayanlara ceza kapıda

Kurban Bayramı’nda park, cadde, sokak, bina önleri ve umuma açık yerlerde kesim yapanlara 351 TL,  ehliyetsiz kişilerce yapılan kesime 1902 TL, hayvan atıklarını önlem almadan toprağa verenlere 2 bin 199 TL ceza kesilecek.
Kurallara uymayanlara ceza kapıda

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve resmi gazetede yayımlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’e göre; park, cadde, sokak, bina önleri gibi kesime uygun olmayan alanlarda kesim yapanlara 351 TL ceza kesilecek. Gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise 88 bin 499 TL, fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 TL ceza kesilecek.

RANDEVU SİSTEMİ UYGULANACAK
Kurban satış ve kesim yerleri belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacak, gerekli asgari şartları taşımayan işletmelere yaptırımlar uygulanacak. Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak. 

MASKE TAKMAK ZORUNLU OLACAK
Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayvan satış ve kesim alanlarında en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilecek, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmak zorunlu olacak.

YÜKSEK ATEŞİ OLANLAR ALINMAYACAK
Hayvan pazarları ve kesim yerlerinin girişlerinde satıcı ve vatandaşların ateşi ölçülecek, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların girişlerine izin verilmeyecek ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri sağlanacak.

SEVKİNE İZİN VERİLMEYECEK
İller arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan, silinti ve okunaksız olan pasaportlar ve nakil belgeleri işleme konulmayacak. Küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları veya nakil belgeleri bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecek.

1902 TL CEZA KESİLECEK
Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1902 TL idari para cezası uygulanacak.

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İŞKENCEYE 947 TL CEZA
Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven; aç ve susuz, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere 947 TL idari para cezası verilecek. 

ETRAFI KAPALI ÖZEL MÜLKTE KURBAN KESECEKLER DİKKAT
Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban kesecekler için ise şu uyarılarda bulunuldu; ''Kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılır, gerektiğinde kireçlenir. Kurbandan çıkan, kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice kapatılıp bağlanır ve Kurban Bayramı süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilir. Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmaz, kan izi kalmayacak şekilde temizlenir, gerektiğinde kireçlenir. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbir alınır.''

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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