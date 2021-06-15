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Kur'an kursları yüz yüze eğitime 5 Temmuz'da başlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kurslarının 5 Temmuz'da yüz yüze olarak başlayacağını bildirdi.
Kur'an kursları yüz yüze eğitime 5 Temmuz'da başlayacak

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yüz yüze Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen "2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları"na ilişkin alınacak tedbirler ve hazırlıklara yönelik çalışmalar 81 il müftülüğüne gönderildi.

Her yıl okulların tatile girmesiyle cami ve Kur'an kurslarında açılan "Yaz Kur'an Kursları", bu yıl da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaş gruplarına göre çevrim içi veya yüz yüze eğitim şeklinde düzenlenecek.

Engellilerin velileri başvuru işlemi gerçekleştirebilecek
Kur'an kurslarına başvurular 21 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde cami, Kur'an kursları veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Bu kapsamda, kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler başvuruda bulunabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.

10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını bizzat veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek, eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrim içi olacak. 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları web sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise sadece çevrim içi yapılacak.

Öte yandan Kur'an kurslarına, 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların velileri de başvuruda bulunabilecek.

Eğitim ortamları imkanlar dahilinde öğrencilerin yaş grubu, cinsiyeti, Kur'an-ı Kerim okuma ve dini bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulan kurslarda, yüz yüze eğitim verilen ortamlarda öğrenci sayısı, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında fiziki şartlar göz önünde bulundurularak öğretici gruplarca belirleyecek.

Çevrim içi eğitimlerde ise öğrenci sayısı en fazla 20 kişi olacak.

"Öğrencilerin her gün kurslarda ateşleri ölçülecek"
Açıklamada, Başkanlık tarafından Kur'an kurslarındaki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin "Kovid-19 Salgın Rehberi" hazırlandığı belirtildi.

Rehber kapsamında alınan tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin her gün kurslarda ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

18 yaş üstü olan öğrenciler bizzat kendileri, 18 yaş altı olan genç ve çocukların ise velileri tarafından 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' adı altında dilekçe vermeleri gerekecek. Dersler birleşik sınıflarla yapılmayacak. Derslerde oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecek."

Kur'an-ı Kerim, kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak ve öğrenciler arası malzeme alışverişine izin verilmeyecek kurslarda, teneffüslerde ders ortamları mutlaka havalandırılacak.

Kurs binası, sınıf ve cami/mescit girişinde el antiseptiği bulundurulacak. Kurslardaki sınıf, mescit, tuvalet ve abdesthaneler günde en az bir defa temizlenecek ve sık sık havalandırılacak.

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