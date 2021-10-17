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Kur’an Kursu Açıldı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Durali Alıç Mahallesi'nde bulunan Mezarlık Cami 4-6 yaş Kur’an kursunun açılışını yaptı. 
Kur’an Kursu Açıldı

Açılışa Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, meclis üyeleri ve veliler katıldı. Miniklerle bir araya gelen Köse onlarla sohbet edip,  beraber etkinlik gerçekleştirdi.

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Temel dini bilgileri öğrenecekler

Erken yaşta edinilen bilgilerin daha kalıcı olduğuna dikkat çeken Köse, “Ağaç yaşken eğilir atasözünden yola çıkarak, bu yaşlarda öğrenilen bilgiler çocuklarımıza hayatı boyunca rehberlik edecektir. Minik yavrularımız bu kursta sadece Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmiyor, her şeyden önce burada sosyalleşiyorlar. Açmış olduğumuz 4-6 yaş Kur’an kursumuzda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı müfredat çerçevesinde; Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler öğrenecek olan yavrularımız aynı zamanda İslam'ın temel prensiplerini de benimseyecekler” dedi.

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