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Kuranı Kerimde ismi geçen peygamberler

Kuranı Kerimde ismi geçen peygamberler hangileridir? Kuranda hangi peygamberlerin ismi geçmektedir? Kuranı Kerimde ismi geçen peygamberler. Kuranda geçen peygamber isimleri..
Kuranı Kerimde ismi geçen peygamberler

Kuranı Kerimde ismi geçen peygamberler hangileridir? Kuranda hangi peygamberlerin ismi geçmektedir? İşte Kuranı Kerimde ismi geçen peygamberler, Kuranda geçen peygamber isimleri nelerdir, kaç tanedir?

KURANI KERİMDE İSMİ GEÇEN PEYGAMBERLER   

İlk Peygamber Âdem (a.s) ile son Peygamber Hz Muhammed (s.a.v) arasında pek çok peygamber gelmiş geçmiştir. Bunların kesin sayılarını yalnızca Allah (C.C) bilir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler 25 tane olup isimleri; Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Şuayb, İbrahim, Lut, İshak, İsmail, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Eyyüb, Zülküf, İlyas, Elyesa, Zekeriya, Yunus, Yahya, İsa ve Muhammed (a.s) dir.

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