Kurban alanına ücretsiz ulaşım

Altındağ Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı’na hazır… Kurban Satış ve Kesim Alanı’na vatandaşların rahat bir şekilde ulaşabilmesi için ücretsiz servis uygulaması da başladı.

Karapürçek'teki Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'na ulaşımı rahatlatmak için ücretsiz servis uygulaması başladı. Ücretsiz servis uygulaması, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününe kadar devam edecek. Her gün Kurban Satış ve Kesim Alanı önünden hareket edecek olan servis aracı, 14 farklı noktadan aldığı vatandaşları yine alana kadar taşıyacak. Altındağlı vatandaşlar bu hizmet için hiçbir ücret ödemeyecek.

İLK SERVİS SAAT 9’DA

Sabah saat 09:00’da Kurban Satış ve Kesim Alanı önünden kalkacak olan ücretsiz servis, Karapürçek Mahallesi dolmuşları son durağı, Karapürçek Stadı, Karapürçek Su Parkı, Köroğlu Parkı, Karapürçek Caddesi, Hüseyin Gazi Parkı önü, 397'nci Cadde köşesi, 421 ve 406'ncı cadde köşesi, Büyük Gazi Gıda önü, Karapürçek Su Parkı, Karapürçek Stadı, Karapürçek Mahallesi dolmuşları son durağı güzergahlarını izleyerek tekrar Kurban Satış ve Kesim Alanı'na varacak. Yol boyunca bu duraklarda bekleyecek olan vatandaşları ücretsiz olarak Kurban Satış ve Kesim Alanı'na taşıyacak olan servis, vatandaşları dönüşte yine bu noktalardan birine bırakacak. Servis ringleri her saat başı gerçekleştirilecek.

“HEMŞEHRİLERİMİZ RAHAT ETSİN”

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir biçimde dini ibadetlerini yerine getirebilmeleri için belediyenin tüm birimlerinin görevi başında olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Belediyemizin tüm birimleri, vatandaşlarımızın bayramı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için görev başında... Yenilediğimiz Kurban Satış ve Kesim Alanımız hemşehrilerimizden büyük ilgi görüyor. Vatandaşlarımız bu alana ulaşırken rahat etsin, sıkıntı yaşamasın istedik. Bu nedenle, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz servis uygulamasını devreye soktuk. Kurban Bayramı'nın ikinci gününe kadar ücretsiz servis uygulamamız devam edecek” dedi.

