  • BIST 1.366,320
  • Altın 499,69
  • Dolar 8,5050
  • Euro 10,0300
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 26 °C
»

Kurban Bayramı otobüs biletleri tükendi, ek seferler satılmaya başlandı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Firmaların Kurban Bayramı biletleri bitmiş durumda. Ek seferlerin biletleri satılmaya başlandı. Bazı vatandaşlar dönüş biletlerini de aldılar." dedi.
Kurban Bayramı otobüs biletleri tükendi, ek seferler satılmaya başlandı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi.

İnsanların pandemiden dolayı uzun bir süredir evlerinde zaman geçirdiğini belirten Özcan, "İnsanlar bayağı sıkıldı, memleketlerine gitmek istiyorlar. 9 günlük bayram tatilini insanlar bekliyorlar." diye konuştu.

Özcan, normalleşmeyle birlikte seferlerin arttığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Dün seferlerimiz 1500'e çıktı. Yarından itibaren sefer sayılarımız daha da artacak. Ek seferlerle birlikte sayılar daha da yükselecek. Firmaların Kurban Bayramı biletleri bitmiş durumda. Ek seferlerin biletleri satılmaya başlandı. Bazı vatandaşlar dönüş biletlerini de aldılar. Ek seferlerle yolcularımızı İstanbul'da bırakmayacağız. Memleketine gitmek isteyen her yolcuyu göndereceğiz. Otobüslerimiz şu anda dolu gidip geliyor. Bayramda günlük 2 bin 200 seferin üzerine çıkmayı bekliyoruz. Ek seferler için genelge 9-31 Temmuz tarihi için yayınlandı. Genelgenin erken yayınlanması satışlarımıza çok yaradı ve yolcuların da mağdur olmaması anlamına geliyor. "

"Halkımız lütfen biletlerini firmalarımızdan alsınlar"
Kurban Bayramı'nda seferlerin ve yolcuların artmasının sektöre nefes aldıracağını anlatan Özcan, uzun süredir sefer yapmayan otobüslerin bayramda sefer yapacağını ifade etti.

Özcan, bayramda vatandaşların korsan taşımacılığa yönelmemesi gerektiğinin vurgulayarak, "Halkımız lütfen biletlerini firmalarımızdan alsınlar. Her yerden izinsiz otobüs kalkıyor. Bu bize zarar veriyor. Biz korsan taşımacılığı bakanlığa ve emniyet müdürlüğün bildirdik." dedi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda firma yöneticisi Musa Çaktır ise Kurban Bayramı öncesi otogarda yoğunluğun olduğunu belirtti.

Bayram tatilinin 9 gün olmasının insanları bilet almaya yönlendirdiğini anlatan Çaktır, "Sektörün yoğunluğa karşı bir hazırlığı vardı. Biletlerimizin hemen hemen tükendi. Ek servisler için hazırlıklarımız tamam." dedi.

Firma yöneticisi Yılmaz Yağlıdere de insanların pandemiden dolayı sıkıldığını aktararak, "Bayramdan dolayı bayağı bir yoğunluk var. İlave araçları açmaya başlıyoruz. Bayramda insanları memleketlerine yollayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nazilli'de ormanlık alana sıçrayan yangın 10 saatte söndürüldü16 Temmuz 2021 Cuma 11:42
  • Bozcaada'da bayram tatili öncesi doluluk yüzde 100 oldu16 Temmuz 2021 Cuma 11:38
  • Kurban Bayramı otobüs biletleri tükendi, ek seferler satılmaya başlandı16 Temmuz 2021 Cuma 11:26
  • İdlib'de yaşlıların sığındığı darülacezeden yardım çağrısı16 Temmuz 2021 Cuma 11:23
  • İzmir'de filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı16 Temmuz 2021 Cuma 11:08
  • THY Kurban Bayramı tatilinde iç hatta 427 ek sefer düzenleyecek16 Temmuz 2021 Cuma 11:07
  • Bakan Karaismailoğlu'ndan yola çıkacaklara önemli uyarı16 Temmuz 2021 Cuma 11:06
  • Hibe desteği başvuruları 30 Temmuz'da sonra erecek16 Temmuz 2021 Cuma 11:04
  •  MİT ve TSK'dan operasyon! Etkisiz hale getirildiler16 Temmuz 2021 Cuma 10:57
  • Bakan Koca'dan Turkovac-Coronovac açıklaması: Aşılar ne durumda?16 Temmuz 2021 Cuma 10:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti