Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacaklara 'lastik basıncı' uyarısı

PETLAS AKO Grup Pazarlama Müdürü Özürün, kara yoluyla yapılan tatil yolculuklarının güvenli olması için lastiklerin hava basıncının mutlaka kontrol ettirilmesi gerektiğini söyledi.



PETLAS AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafiğin yoğunlaşacağını, özellikle kara yollarında yol ve yolcu güvenliği konusunun önem kazandığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilen kapanma dönemi ve özellikle ülke çapında aşılamada sağlanan ilerleme sayesinde halkın yakınlarını görmek ve tatil yapmak için yollara çıkacağına dikkati çeken Özürün, bu süreçte yaz koşullarına uygun lastik kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

"Diş derinliği 4 milimetrenin altındaki lastiklerle yola çıkmayın"

Özürün, yaz dolayısıyla havaların ve yolların ısındığına işaret ederek bu dönemde diş derinliği 4 milimetrenin altında olan lastikler ve kış lastikleriyle yola çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu. "Yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan lastikler, araçlarda güvenlik riski oluşturuyor." diyen Özürün, güvenli seyahat için yola çıkılmadan önce lastiklerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özürün, tatil sezonu boyunca gidiş-dönüş için uzun yolculukların daha fazla görüldüğü haziran-eylül döneminde, kara yollarında araç ve yolcu güvenliğinin öneminin daha da arttığını vurgulayarak "İstatistiklere göre, Türkiye'de trafik kazalarının yüzde 40'ı 'tatil mevsimi' olarak algılanan haziran-eylül döneminde meydana geliyor." diye konuştu.

"Lastikteki hava basıncı mutlaka kontrol ettirilmeli"

Lastiğin yapısı kadar basıncının da önemine dikkati çeken Erkal Özürün, "Kara yoluyla yapılan tatil yolculuklarının güvenli olması için lastiklerin hava basıncı mutlaka kontrol ettirilmeli. Uygun olmayan lastik basıncı, yakıt sarfiyatını artırırken yol tutuşunu düşürür." ifadelerini kullandı.

Aracın periyodik bakımlarının aksatılmaması, aynı zamanda fren balataları, fren hidroliği ve motor yağı seviyesinin kontrol ettirilmesi gerektiğini anlatan Özürün, şunları kaydetti:

"Akünüzü kontrol ettirin. Özellikle yeni nesil araçların elektronik aksamları akü nedeniyle devre dışı kalabilir ve sizi yolda bırakabilir. Aracınızdaki stepne, kriko, reflektör ve çekme halatını, farlar, stop lambaları ve silecek suyunu kontrolden geçirin. Aracın yasal yükümlülüğü olan araç muayenesi ile zorunlu trafik sigortası tarihlerini kontrol etmeyi unutmayın."

"2 saatte bir 15 dakikalık molalar verin"

Özürün, emniyet kemerinin tüm yolcularca takılması gerektiğini ifade ederek "Kendimizin ve sevdiklerimizin güvenliği açısından bu önemli. Ayrıca, 12 yaşından küçük çocukların da yaşına uygun çocuk koltuğu veya yükselticiyle emniyet kemerini mutlaka takmaları gerekiyor. Güvenli sürüş ve sorunsuz yolculuk için 2 saatte bir 15 dakikalık molalar verilmesi önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm kontroller yapılsa da sürücülerin zaman zaman yolculuk sırasında kötü sürprizlerle karşılaşabildiğini dile getiren Özürün, bu durumlarda ilk olarak güvenlik önlemlerinin alınmasının hem yolcular hem de seyir halindeki diğer araçlar için önemli rol oynadığını söyledi.

Özürün, olası acil durum anında aracın güvenli bir yere çekilerek dörtlü ikaz lambalarının yakılması ve diğer araçların durumdan haberdar edilmesi için uygun bir güvenlik mesafesine reflektör konulması gerektiğini belirterek giderilemeyecek bir sorunla karşı karşıya kalma ihtimaline karşı yola çıkılırken yetkili servisin numarasının not edilmesinin de önem taşıdığını sözlerine ekledi.