Kurban Bayramı'na yakışmadı, yine aynı manzara

Bayram öncesi su ve dere yataklarına kurban atığı atılmaması yönünde yapılan uyarılar yine dikkate alınmadı.

Kimi kendini bilmezin kurban atıklarını atması sonucu Ankara Çayı’nda çirkin görüntüler oluştu. Tarihi Akköprü’nün ayaklarına biriken ve kötü bir görüntüye neden olan kurban atıklarının bir an önce temizlenmesi bekleniyor.

Pandemi nedeniyle bu yıl Kurban Bayramı’nda hijyen kurallarına daha çok uyulması yönünde yapılan uyarılar ne yazık ki bazı vatandaşlarda karşılık bulmadı. Uzmanların hijyen uyarısı, ASKİ’nin dere yataklarına kurban atıklarının atılmaması yönündeki uyarısı karşılıksız kaldı. Bazı bilinçsiz vatandaşlar kurban atıklarını Ankara Çayı’na attı. Akıntıyla sürüklenen bağırsak, işkembe ve deri gibi atıklar tarihi Akköprü’nün önünde birikti. Kurbanın maneviyatına yakışmayan bu görüntülerden rahatsız olan vatandaşlar yetkililerin bir an önce bölgeyi temizlemesini istiyor.

MAHALLELİ RAHATSIZ

Akıntıyla birlikte köprü önünde biriken atıklar sıcak havanın da etkisiyle kötü kokuya neden oldu. Yakında oturan Varlık Mahallesi sakinleri ise, “Her yıl aynı manzara. Defalarca uyarılmasına rağmen bilinçsiz insanlar bu kurala uymuyor. Salgın dönemindeyiz oraya gelen kuşlar, sinekler evlerimize geliyor. Cam, kapı açamıyoruz. Evin içerisi hem kötü koku hem de sinek doluyor. Yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

KURBANA YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER

Kurban ibadetine bu görüntülerin yakışmadığını belirten vatandaşlar, “Kurban Bayramı’nın maneviyatına gölge düşürüyor. Kurban kesildikten sonra atıkları hastalık yayılmaması ve temiz olması için toprağın altına gömülür. Ne yazık ki bu maneviyattan ve kurallardan habersiz olan bilinçsiz insanlar bunu yapmamışlar. Ellerine geçeni dereye atmışlar. Bu durum başta sağlık açısından tehlikeli bir hale gelmiş. Aynı zamanda kutsal bir günde kirlilik konuşulmasına neden oluyor. Yetkililer bu kirli görüntüyü bir an önce temizlemeli ve bir dahaki senelere daha sıkı kurallar getirmeli” diye konuştu.

GÜNDEME GETİRMİŞTİK

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala gazete olarak Akköprü’de yaşanan kirliliği gündeme getirmiş ve eğer kurban atıkları da atılırsa kirlilik boyutunun katlanacağı uyarısında bulunmuştuk. Ancak tüm bu uyarıların ardından manzara değişmedi ve kirlilik katlanarak arttı. Normal atıkların yanı sıra kurban atıklarının da tarihi köprünün ayaklarında birikmesi toplum sağlığını tehlikeye atacak seviyeye ulaştı.



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA