Kurban Bayramı'nda ek tedbir uygulanacak mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde merak edilen soruyu yanıtladı. Koca, bayramda ek tedbir olup olmayacağı sorusunu, "Kurban Bayramı’nda ekstra bir tedbir uygulanmayacak" şeklinde yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde merak edilen soruyu yanıtladı. Koca, bayramda ek tedbir olup olmayacağı sorusunu, "Kurban Bayramı’nda ekstra bir tedbir uygulanmayacak" şeklinde yanıtladı.

Ramazan ayında uygulanan tam kapanmayla, 60 bin bandına yükselen günlük vaka sayısının, 5 binin altına düşürülmesi hedefleniyordu.

1 Haziran'la birlikte başlayan yeni normalleşme sürecinde vaka sayıları 5 binin üzerinde seyretmeye devam etti. Uzun bir aradan sonra hedefe ulaşıldı. Son olarak dün (5 Temmuz) vaka sayısı 4 bin 678 olarak açıklandı.

Delta Plus varyantı Türkiye'de! Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak, 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 11 GÜN OLDU MU?

Turizm sektöründe canlanma olması için Kurban Bayramı tatilinin 11 güne uzatılması gündemde. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.