  • BIST 1.377,800
  • Altın 500,71
  • Dolar 8,6250
  • Euro 10,2200
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 28 °C
»

Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı idrak edilecek

Müslümanlar için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, İslam dünyasında heyecanla bekleniyor.
Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı idrak edilecek

Geçen sene olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 tedbirleriyle karşılanacak Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek.

İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının bayrama yönelik hazırlıkları da sürüyor. Başkanlık, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendi.

"Kurbanda asıl amaç kan akıtmak değil, Allah'a teslimiyettir, takvadır"
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için anlamını ve önemini anlattı.

Müslümanların kurbanları aracılığıyla Allah ile yakınlaştıklarını ifade eden Okumuş, şöyle devam etti:

"Kurban, Müslümanlara güçlü motivasyon vermenin yanında kolektif bilinci de artırır. Çünkü, kurban paylaşmaktır, muhtaçlara yardım etmektir. Kurban demek Allah'a karşı sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de açıkça vurgulandığı gibi kurbanda asıl amaç kan akıtmak değil, Allah'a teslimiyettir, takvadır. Yani Allah için iman ve takvayla donanıp özgürleşmektir. Bundan dolayı Müslümanlar için çok mühim bir zaman dilimi Kurban Bayramı, eylemselliği ve ibadeti ifade eder."

Kurban Bayramı'nın teslimiyet bilinciyle idrak edilmesi gerektiğini vurgulayan Okumuş, "Müslümanların uygun bir şekilde kestikleri kurbanlarının derileri ve etlerini komşular ve muhtaçlarla paylaşmalıdır. Kurban Bayramı'nda herkes Müslüman kardeşini düşünmeye gayret etmeli ve ona göre ibadetinin gereğini yerine getirmeli. Kurban Bayramı'nı vesile kılarak yıl boyunca sevgiyi, saygıyı, merhameti, nezaketi, hakkaniyeti, adaleti çoğaltmak için gayret göstermeliyiz. Birbirimizle daha çok kenetlenmeli, daha güçlü bir birlik inşa etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Kadınsın yapamazsın' dediler, kendi çiftliğini kurdu12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:13
  • Esad rejimi durmak bilmiyor: Saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 2 çocuk da yaralandı12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:12
  • Tehlikeye rağmen süs havuzuna atlıyorlar12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:10
  • Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı idrak edilecek12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:09
  • Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı idrak edilecek12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:06
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal yardım ödeme miktarlarını açıkladı12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:04
  • Adalet Bakanı'ndan uzlaştırma kurumu açıklaması12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:46
  • F-16'lar havalandı: Terör örgütüne bir darbe daha12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:44
  • Bakan Yanık açıkladı: Sosyal yardım ödeme miktarları arttı12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:42
  • Göbeklitepe'de sezonun ilk sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti