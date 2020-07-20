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Kurban çadırlarına sosyal mesafe

Sincan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki kurban satış alanlarında hem önlem hem de sosyal mesafeye dikkat çekmek için kurban çadırlarının arasını en az 2 metre olacak şekilde ayarladı.   
Kurban çadırlarına sosyal mesafe

Sincan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki kurban satış ve kesim alanlarında koronavirüs sebebiyle bir dizi önlemler aldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayvan üreticileri ve vatandaşların kurban alışverişlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri için her şey düşünüldü. 

HİJYEN VE KESİM EĞİTİMİ VERİLDİ 

Yenikent ve Çimşit Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli veterinerler aracılığıyla kurban satış alanlarındaki kasaplara koronavirüs kapsamında hijyen ve kurban kesimi eğitimi verildi.

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ÇADIRLAR ARASINDA DA FİZİKİ MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ

Kurbanlık çadırları arasında da fiziki mesafeye dikkat edildi. Çadırların arası en az 2 metre mesafe olacak şekilde ayarlandı. Hayvan satış alanının giriş kapıları ve uygun yerlerine, koronavirüsten korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici uyarıların olduğu afiş ve pankartlar asıldı. 

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KONTROL ÜNİTELERİ KURULDU
Kurban satış ve kesim alanlarına kontrol üniteleri kuruldu. Kurbanlık bakmaya gelen vatandaşlara ateş ölçümü yapılarak alana girişleri sağlanmaya başladı. Alanın uygun yerlerine dezenfektanlar yerleştirildi. Tüm çadırlara sıvı sabun dağıtımı yapıldı. Kesim yerleri ile çadırların belli aralıklarla dezenfekte edildiği açıklandı. Kurban Bayramı sonuna kadar hijyen ve dezenfektasyon çalışmalarına devam edileceği kaydedildi. 

VETERİNER KONTROLÜ DEVAM EDİYOR

İlçedeki kurban satış ve kesim alanlarında hijyen ve dezenfekte çalışmaları devam ederken bir yandan da alanda görev yapan veterinerler, hayvanların kurban olma özelliğine sahip olup olmadığını kontrol ediyor. Müşterilerin salgından dolayı hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için sık sık uyarılarda bulunuluyor. Kurban pazarlığı esnasında elle tokalaşmama konusunda da gerekli uyarılar yapılıyor. 

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BAŞKAN ERCAN: GÖNLÜNÜZ RAHAT OLSUN

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşların temizlik ve hijyen konularında rahat olması gerektiğini belirterek, “Kurbanlık alışverişlerinizi gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz” dedi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ercan, “Salgın sebebiyle Kurban Bayramı öncesi tedbirlerimizi en üst seviyede tutmaya devam ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanından gelen hayvan üreticileri ve vatandaşlarımız pazarlarımızda kurbanlık alışverişlerini gönül rahatlığı ile yapabilirler. Hemşerilerimiz özellikle temizlik ve hijyen konusunda rahat olsunlar. Ekiplerimiz hayvan satış alanlarımızda dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam edecek” dedi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-
 

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