Kurban derisi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı 

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kurban derisi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez İlimtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir dernek görevlileri, bağışlanan kurbanların derilerini kamyona yükleyerek ilçe merkezine doğru yola çıktı. Recep S. yönetimindeki 34 GES 75 plakalı kamyonun rampa aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. Kazada, Recep S. ile birlikte deri toplamada görev alan Sebahattin E., Muhammed A. ve Mehmet K. yaralandı. Aracın kasasında bulunan deriler ise yere döküldü.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Araçta sıkışan Sebahattin E. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.