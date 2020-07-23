Kurban eğitimi verildi

Sincan Belediyesi yaklaşan bayram öncesi vatandaşlara kurban eğitim semineri verdi. Alanında uzman birçok kişinin katıldığı programda Covid-19 sürecinde kurban alımı ve kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlarve hijyen kuralları ele alındı.

Sincan Belediyesi “Covid-19 sürecinde kurban kesiminde dikkat edilecek hususlar ve hijyen kuralları” adlı seminer düzenledi. Seminerde, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ve Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu vatandaşlara kurban alırken ve keserken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Sincan Belediyesi tarafından Veteriner Hekimleri Odası

GÜVENİLİR KURUMLARI TERCİH EDELİM

Programda söz alan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, programa iştirak eden katılımcılara teşekkür ederek, “Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın gerçekleştirdiği faaliyetler çok önemli. Diyanet bizim gözümüzün bebeği bir kurum. Hepsinden Allah razı olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı büyük bir sorumluluk alarak çalışıyor. Özellikle ekonomik değeri olan vekâleten bağış, deri, vb. gibi unsurların güvenilir kurumlara teslim edilmesi gerekiyor. Toplumumuz bu konuda artık hassas ama daha da hassas olması gerekiyor. Geçmişten ders çıkararak hareket etmeliyiz. Bizim gibi görünüp, ihanet eden, küresel güçlere hizmet eden şebekeler bunlardan çok faydalandı. Bu tür tuzak ve hilelere düşmemek için bu konularda devlet kurumlarını tercih edelim.”

KURBAN SEÇERKEN HASSAS OLMALIYIZ

“Kurban, Allah’a yakınlık taşıyor. Allah’ın bizim kestiğimiz kurbanlara ihtiyacı yok. Biz bu ibadeti icra ederek Allah’a yakınlığımızı göstermiş oluyoruz. Bir açıdan Allah’a hediye göndermiş oluyoruz. Hediyeler bizde sevdiğimiz ve hatırı sayılır kişilere verilir. O kişiyi ne kadar çok seviyorsak, hediye alırken de en güzelini, en iyisini seçeriz. Hal böyleyken Allah’a gönderilen hediyede çok hassas olmalıyız diye düşünüyorum” dedi.

YOKSULU, YETİMİ VE ÖKSÜZÜ GÖZETMELİYİZ

Kurban Bayramını bir et bayramı olarak düşünmeden, Allah’a yakın olmak için icra etmek gerektiğini söyleyen Ercan, “Allah’a yakın olmak garibana, öksüze, yetime yakın olmakla olur. Kurban keserken en beyefendi ve en hanımefendi halimizde olmalıyız. Yaptığımız ibadetin bilincinde olarak, Allah katında ibadetlerimizle değerlendirildiğimizi hatırlamalıyız. Yoksulu, fakiri, yetimi, öksüzü gözeterek bayramı en güzel şekilde geçirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

KİLO USULÜ KURBAN CAİZ DEĞİL

Programda söz alan Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu ise kurban nasıl alınır, nasıl kesilir, nelere dikkat edilmeli gibi soruların cevabını katılımcılarla paylaştı. Topçu, “Bazı marketlerin kilo usulü kurban kesmelerinin caiz olmadığını Diyanet İşleri Başkanlığımız bir fetva yayımlayarak açıkladı. Bu fetvaya rağmen bu uygulamaya devam ediyorlar. Burada halkımızın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bugün bunun için buradayız. Bu konuda danışılacak makam Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Artık teknoloji çağındayız. Merak ettiğiniz her soruyu hem bizlere hem fetva hattı aracılığıyla 7/24 sorabilirsiniz” dedi.

200’ÜN ÜZERİNDE HASTALIK BULAŞIYOR

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli ise, kurbanın halk sağlığı, hayvan refahı ve sağlığı ile çevre sağlığı olarak üç boyutunun olduğunu söyledi. Şireli, kurban seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini, hayvanın sağlıklı olup olmadığının nasıl anlaşılabileceği hakkında bilgiler paylaştı. Kasaplık hayvanlardan insana 200’ün üzerinde hastalığın bulaşabileceğini belirten Şireli, kurbanlık alırken veteriner denetimi olan noktalardan alınması uyarısında bulundu.

VETERİNER HEKİMLERE KONTROL ETTİRİN

Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ise kurban alımı ve kesimi sırasında sosyal mesafeye uyulması gerektiğini hatırlatarak, “Temizlik, maske ve sosyal mesafe konusunda dikkatli olmalıyız. Pazarlık yaparken el sıkışmayalım. Hayvan seçimi yaparken sağlıklı hayvanları tercih edelim. Şüphe duyduğunuz hayvanları muhakkak veteriner hekimlere kontrol ettirelim ve sağlık raporları ile hayvanların pasaportlarını muhakkak soralım. Hayvanın kulak küpesine de dikkat edelim” diye konuştu.

YİYECEK VE SU VERİLMEMELİ

Kurban etinin yıkanmaması gerektiğini söyleyen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise, “Arife gününden kesim esnasına kadar kurbana yiyecek ve su verilmemesi gerekiyor. Dolu mideyle hayvanı kesmek hayvana eziyettir. Et kirlendi diye de yıkanmamalıdır. Et asla yıkanmaz. Eti yıkadığınız zaman etin bütün kirini etrafa yayarsınız. Eti soğumadan buzdolabına koymayınız. Kıyma çeken yerler de eğer hijyen kurallarına uygun değilse başkasının etindeki kirliliği sizin etinize bulaştırır. Hijyen kurallarına uyan yerleri tercih edelim” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan / İLKSAYFA

