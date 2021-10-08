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Kurban eti dağıtırken katledilen Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Diyarbakır'da terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı.
Kurban eti dağıtırken katledilen Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Yasin Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirleri başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla anıldı.

Anma etkinliğinde konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Börü ve arkadaşlarının kurban etlerini yoksullara ulaştırmak için yola çıktığını söyledi.

Bu çalışmaya engel olmak isteyen terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Börü ve arkadaşlarını tarihte benzerine az rastlanan bir vahşetle katledildiğini belirten Yapıcıoğlu, "Sadece kurban eti dağıtan bu gencecik fidanlar değildi hedefte olanlar. Sadece sakalından veya yanındaki eşinin, kızının veya annesinin örtüsünden dolayı yani İslami kimliğinden dolayı hedef olan nice insan vardı. Yaşanan vahşet, Müslüman Kürt kimliğinin reddedilmesi, yok edilmesi çabasıydı. Toplumun bir kesiminin sistematik bir şekilde hedef gösterilmesi ve sivil halka karşı yapılan bu katliam kelimenin tam anlamıyla insanlığa karşı bir suçtur." dedi.

Yapıcıoğlu, yaşanan bu katliamı unutmadıklarını ve asla unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

Anma etkinliğine, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un aileleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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