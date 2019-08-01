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Kurban etiyle ilgili önemli uyarı: Poşetleyip dolaba koymak...

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan: Kurban kesim yerlerinde almış olduğumuz etler kesinlikle poşetlerle buzdolabına konulmamalı. Poşetiyle buzdolabına koyulan yeni kesilmiş etler yanma yapar, bu da çürümeye yol açar
Kurban etiyle ilgili önemli uyarı: Poşetleyip dolaba koymak...

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, kurban kesim yerlerinde alınan etlerin kesinlikle poşetlerle buzdolabına konulmaması gerektiğini belirterek, "Poşetiyle buzdolabına koyulan yeni kesilmiş etler yanma yapar, bu da çürümeye yol açar." dedi.

Birlik Başkanı Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na az bir süre kaldığını, kurbanlıkların bir an önce alınmasında fayda olduğunu söyledi.

Ucuz kurbanlık düşüncesiyle alımların son güne bırakılmasının doğru olmadığını belirten Ayhan, yeteri kadar hayvan olduğunu, son günlere kaliteli ve iyi hayvan bulunamayabileceğini dile getirdi.

Kurbanlıkların hijyenik ve belediyenin belirlediği yerlerde işin ehli kişilere kestirilmesi ve kesim yeri şartlarının da mutlaka önceden kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Ayhan, yanlış kesim ve sonrasında yanlış muhafaza nedeniyle ciddi miktarda etin ziyan olduğunu vurguladı.

Kurban etinin heder olmaması için dikkat edilmesi gerekenler olduğunu anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

" Kurban kesim yerlerinde almış olduğumuz etler kesinlikle poşetlerle buzdolabına konulmamalı. Poşetiyle buzdolabına koyulan yeni kesilmiş etler yanma yapar, bu da çürümeye yol açar. Soğuk zinciri bozmamak için poşetlerden çıkardıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli. Etlerimizi poşetsiz yerleştirmek gerekir. Ayrıca kıyma ve kuşbaşı yaptırılmak istenen etlerin en az iki gün dinlendirilmesi şart."

Kurban alırken hayvanların küpe ve pasaportlarına bakılması, görüntüsünün düzgün olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Ayhan, "Hayvanlarda bir hastalık görülmesi durumunda veterinere ve en yakın ilçe tarım müdürlüklerine bildirerek hayvanın imha edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

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