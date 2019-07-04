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Kurban hazırlıkları başladı

Yenimahalle Belediyesi’nde Kurban Bayramı’nın güvenli ve rahat geçmesi için hazırlıklar başladı. 
Kurban hazırlıkları başladı

Her yıl yüzlerce Başkent sakininin, kurban kesmek amacıyla yoğun talep gösterdiği Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda, kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvuru tarihleri açıklandı.

Vatandaşların ve kurban satıcılarının huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için kurulan 236’sı büyük çadır, 80’i küçük çadır olarak toplamda 316 çadır kapasiteli Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanı’nda, çadır yerleri hazırlanıyor. 8 Temmuz 2019 – 16 Temmuz 2019 tarihleri arası saat 16.00 ‘a kadar kurban satışı yapacak kişilerin, gerekli belgelerle, Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği’ne başvuru yapması gerekiyor.

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Başvurular 8-16 Temmuz arasında yapılacak

Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’na her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satışı yapmak isteyenlerin yoğun ilgisi bekleniyor. Kurban satışı yapacak besicilerin; dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, 1 adet vesikalık fotoğraf, veteriner sağlık raporu - aşı kaydı, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi, işletme tescil belgesi, büyükbaş hayvanlar için pasaport – hayvanların kulak küpe numaralarının listesi ile birlikte 16 Temmuz 2019 Salı günü saat 16.00’a kadar Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği’ne başvuru yapmaları gerekiyor.

Kura çekimi noter huzurunda yapılacak

Her yıl yüzlerce kurbanlığın alım, satım ve kesim işleminin yapıldığı Yakacık Kurban Alanı’na başvuru yapan besicilerin, çadır yerlerinin belirlenmesi için yapılacak olan kura çekimi, 22 Temmuz 2019 tarihinde saat 10.00’da Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği’nde noter huzurunda yapılacak. Kura çekimi sonrası listeler, aynı tarihte dilekçe verilen merkeze asılacak. Ayrıca sonuç listeleri Yenimahalle Belediyesi resmi internet sayfasında da yayınlanacak.  

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