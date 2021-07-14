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Kurban hazırlıkları tamamlandı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2021 Kurban Bayramı Organizasyonu için hazırlıklarını tamamladı. 
Kurban hazırlıkları tamamlandı

16 yıldır mutad olarak gerçekleştirdiği kurban organizasyonları ile hem ülkemizde hem de mazlum coğrafyalarda sofrasına et girmeyen muhtaç insanlara kurban etlerini ulaştıran Cansuyu, bu sene de Türkiye ve Kriz bölgeleri başta olmak üzere onlarca ülkede milyonlarca muhtaca kurban emanetlerini ulaştıracak. 

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Bağışçılar ve muhtaçlar arasında gönül köprüleri kurulacak

Kurban Bayramı’nda bağışçıların emanetleri ile alınan kurbanları vekalet yolu ile kesen ve kesim yaptığı bölgelerde dağıtan Cansuyu, bu sene de Türkiye’de, kriz bölgelerinde ve mazlum coğrafyalarda muhtaçlar için kurban organizasyonları düzenleyerek bağışçılar ve muhtaçlar arasında gönül köprüleri kurulmasına vesile olacak. 
Hangi ülkede ne kadar kesim yapılacağı, mağduriyet ve muhtaçlık durumuna göre tespit edilecek, bu bölgelerdeki ekipler ve yardımcı partner kuruluşlar ile iş birliği halinde kurban etleri muhtaçlara dağıtılacak. 

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Yetimlerin ihtiyaçları karşılanacak 

Cansuyu Derneği’nin Kurban Bayramı’ndaki yardımları sadece kurban organizasyonu ile sınırlı kalmayacak. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında binlerce yetimin ihtiyaçları karşılanacak. Bayramlık hediyeler dağıtılarak minik çocukların yüzleri güldürülecek. İmkansızlıklardan dolayı sünnet olamayan küçük çocukların sünnet düğünleri gerçekleştirilecek. 

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Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca muhtaca ulaşmaya gayret edeceğiz

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü gerçekleştirilecek Kurban Organizasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.  Köylü: “Cansuyu Derneği olarak 2021 Kurban hazırlıklarımızı tamamladık. Kurulduğumuz günden bu yana nerede kriz nerede muhtaçlık varsa o bölgeleri önceleyerek kurban organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sene de gideceğimiz ülkeleri belirledik, inşallah Türkiye’yi ve kriz bölgelerini önceleyerek dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca muhtaca ulaşmaya gayret edeceğiz.” dedi.
Küresel Salgın’ın organizasyonlara etkisiyle ve bölgesel fiyatlar hakkında da bilgilendirme yapan Köylü: “Pandemi dolayısıyla dünya üzerindeki sıkıntılar devam ediyor. Bizde buna göre planlamamızı yaptık. Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda da buna benzer sıkıntılar vardı fakat yaptığımız planlamalar sonrası çok şükür başarılı bir organizasyon süreci gerçekleştirdik.  Bu sene de Kurban Bayramı’nın 3. günü ikindi vaktine kadar bize emanet edilen kurbanlar, ekiplerimiz tarafından satın alınacak, kesilecek ve kesilen bölgelerdeki muhtaçlara et olarak dağıtılacak. Bu senede bölgelerdeki kurban fiyatlarını göz önüne alarak beş farklı kurban fiyatı belirledik. Buna göre Kurban bedelleri; Afrika’da 800 TL, Asya’da 900 TL, Arakan Kampları, Bangladeş ve Moro’da 1.200 TL, Türkiye, Filistin Kampları ve Yemen’de 1.650 TL, abluka altındaki Gazze'de ise 2.900 TL olarak belirlendi. Vatandaşlarımız, Cansuyu Derneği resmi internet sitesinden (cansuyu.org.tr) kredi kartı yolu ile ya da Ziraat Bankası, Türkiye Finans, KuveytTürk, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Halkbank'taki bağış/kurumsal tahsilat sisteminden kurban hisselerini ödeyebilecek. Ayrıca PTT’den 511 75 63 nolu posta çeki hesabına ödeme yaparak ya da Cansuyu il temsilciliklerinden makbuz karşılığında ödeme yapabilecekler.” dedi.

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