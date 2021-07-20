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Kurban kesim alanı yolunda kaza: 6 yaralı

Düzce’de içerisinde kurban kesim noktasından çıkan ailenin bulunduğu otomobil ile aynı yere kurban kesmeye giden ailenin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kurban kesim alanı yolunda kaza: 6 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Düzce ile Yığılca arasındaki bağlantı yolunun Gürcüçiftlik köyü mevkisinde meydana geldi. Gürcüçiftlik köyündeki kurban kesim noktasından çıkarak Düzce yönüne giden Salih Kurnaz idaresindeki 54 FU 719 plakalı otomobil, karşı yönden gelerek aynı kurban kesim noktasına giden Ferhat Aksu idaresindeki 54 AEJ 347 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Kurnaz ve Aksu ile araçlarda bulunan Yeter Kurnaz, Ömer Faruk Kurnaz, Uğur Çelik ve Bilal Aksu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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