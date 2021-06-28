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Kurban pazarında tokalaşmayın  

Kurban Çadırında tokalaşma devri tarihe karıştı. Bu yıl da satıcı ve müşterinin tokalaşması yasak. Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, kurban pazarlarında alınacak önlemleri sıraladı, yetiştiricilere “aşı olun” çağrısı
Kurban pazarında tokalaşmayın  

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayrama bir ay kala İstanbul dışındaki tüm illerde hayvan satış çadırlarının kurulması hazırlıkları başladı. Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, yetiştiricileri hem aşı olmaları hem de tedbirlere uymaları konusunda uyardı. 
Ankara’da Kurban çadırları için hazırlıklara başlandı. Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, bayram öncesi hem yetiştiricileri hem de müşterileri uyardı. Kılınç, tüm yetiştiricilere aşı olmaları, aşı olanlara da tedbirlere uymaya devam etmeleri çağrısında bulundu.  

TOKALAŞMAYIN 

Covid-19 tedbirleri kapsamında Kurban satış yerlerinde bir dizi tedbir getirildiğini açıklayan Hasan Kılınç, “Tedbirler hem yetiştiricilerimiz hem de müşteriler için geçerli” dedi.
Kılınç, bu yıl kurbanlık için küçük baş hayvanların tercih edilmesinin tüketici için daha sağlıklı olduğuna dikkat çekti.
 Kılınç, pazarlarda alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı: 
“-Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burun kapatılacak şekilde maske takılacak. 
-Satıcı ve müşteri arasında en az 2 metre fiziki mesafe olacak. 
- Müşteri ve satıcılar arasında el teması-tokalaşma olmayacak, 
- Satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulacak, Covid 19 ile ilgili tabela asılacak.
-Hayvan satış yerlerinde kalabalığı öncelemek için hayvan ve insanların giriş çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulacak. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak.  
- Satış ve kesim yerlerinin girişinde HES kodu sorgulaması yapılacak. Ayrıca ateş ölçümü yapılacak. Ateş ve solunum sıkıntısı olanlar içeri alınmayacak.   
- Hayvan satış yerinde uzun süre kalınmayacak. 
- Hayvan satış üniteleri arasında en az 2 metre mesafe olacak ve her ünitede el antiseptiği veya kolonya bulundurulacak. 
- Satıcılar el antiseptiği kullanacak, sık sık ellerini yıkayacaklar.”

Zafer Altuntaş- İLKSAYFA

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