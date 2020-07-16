  • BIST 118.927
  • Altın 398,287
  • Dolar 6,8516
  • Euro 7,8373
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 33 °C
»

Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurban satışının yapılacağı pazarlarda da hareketlilik başladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yeni normal hayata uygun bir şekilde tokalaşmadan maket el ile pazarlıklar yapılıyor.
Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Hayvan Pazarı’na Kurban Bayramı için hayvanlar getirilmeye başlandı. Kurban alıcıları ise pazara gelerek fiyat araştırması yapıyor. Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarlıklar gerçekleştirilirken, vatandaşların girişte ateşleri ölçülüyor, tokalaşmadan maket el ile pazarlıklar gerçekleştiriliyor.


 

“FAZLA YAKLAŞMADAN KESECEĞİZ”


 

Fiyatların biraz yüksek olduğunu söyleyen Sabri Şahin, “Biz 3 kişilik bir hayvan bakıyoruz. 12 bin 500 TL civarında istediğimiz hayvanların fiyatları. Bu da bize biraz fazla geldi. Kurbanı da pandemi sebebiyle birbirimize fazla yaklaşmadan keseceğiz. 3 kişi olarak adam başı 2 bin 500 TL civarında bütçemiz var ve ona göre hayvan bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu.


 

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner Hekimi Ümit Bardakcı, Kurban süresince pazarlarda Veteriner Hekimlerin bulunacağını ifade ederek, “Biz burada hayvanlara ilk olarak yaşını doldurmuş mu ona bakmamız gerekiyor. Büyükbaş hayvanlarda 2 yaşında, küçükbaş hayvanlarda ise 1 yaşında olup olmaması önemli. Sadece koyunlarda özel bir durum var dinimiz açısından yavrusu anne boyutuna ulaştıysa yani gelişimi güzelse 6 aylık bir koyun kesime uygundur. Hayvanı alıcıların kontrol etmesi gerekir. Herhangi bir uzvunda veya kulağı kesik gibi ya da boynuzu kırık, ayağında problem olan, tüy yapısı bozuk gibi unsurlara bakılmalı. Zaten bu tür sağlıksız hayvanlara vatandaş ulaşmadan biz ön kontrolünü yapıyoruz. Ayrıca hayvanların küpeli olup olmamasına bakmaları lazım. Küpesiyle yetiştiriciden pasaportu istenerek oradan da hayvanların yaşını görebilirler” dedi.


 

“PAZARA GİRİŞ ÇIKIŞLAR SIRAYLA OLACAK”


 

Pazara giriş ve çıkışların sırayla yapılacağını belirten Veteriner Hekim Ümit Bardakcı, “Pandemi nedeniyle dezenfeksiyon işlemleri gerçekleşiyor, pazarlara giriş çıkışlarda ateş ölçümü yapılıyor ve dezenfektan yer alan bankolarımız bulunuyor. Giriş – çıkışlarda sırayla sağlanacak, randevu sistemiyle gerçekleşecek. Vatandaşın girip çıkışını kurban kesim süresini 6 ile 10 dakika arasında sağlamayı planlıyoruz” diye konuştu.


 

“TOKALAŞMA ÇUBUĞU YAPTIK”


 

Satıcıları ve müşterileri koruyan tedbirler aldığını belirten Kemerburgaz Kurban Pazar Sorumlusu Deniz Çağlayan, “Kurban pazarımızın girişinde ateş ölçer ve dezenfektan noktaları olacak. Her vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtacağız. Kurban Bayramlarında pazarlarda geleneksel hale gelen hayvan pazarlıklarında pazarlık aşamasında tokalaşma sırasındaki teması ortadan kaldırmak için tedbirler aldık. Tokalaşma çubuğu geliştirdik. Her satıcımıza bununla beraber dezenfektan veriyoruz. Bayramın birinci günü kesim için gelen vatandaşlarımızı kesim fişlerinin üzerinde bulunan saatlere göre alacağız. Bir hayvanı ortalama altı dakika içerisinde pazardan çıkarmayı planlıyoruz. Çadırlarımızın arasında iki metre sosyal mesafe var. Sonuç olarak maske, eldiven ve birer litrelik dezenfektanlarımızı teslim ettik” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seyir halinde alev alan otomobil yandı16 Temmuz 2020 Perşembe 17:37
  • Ataşehir'de korkutan yangın16 Temmuz 2020 Perşembe 17:37
  • Bursa’da polis memurunu şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı16 Temmuz 2020 Perşembe 17:36
  • Şehit Necmettin öğretmen, anıldı16 Temmuz 2020 Perşembe 17:34
  • Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 40'a yükseldi16 Temmuz 2020 Perşembe 17:34
  • MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar16 Temmuz 2020 Perşembe 16:50
  • İstanbul Havalimanı'nda 1500 yolcuya koronavirüs testi yapıldı16 Temmuz 2020 Perşembe 16:49
  • Emniyet Genel Müdürlüğünden '15 Temmuz toplantısı' iddialarına ilişkin açıklama16 Temmuz 2020 Perşembe 16:49
  • Özel okullara ilişkin çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu16 Temmuz 2020 Perşembe 16:44
  • Bakan Varank 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarihi açıkladı16 Temmuz 2020 Perşembe 15:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti