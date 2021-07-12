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Kurban pazarlarında özlenen görüntüler: Bir yıl aradan sonra tekrar geldi

Kurban Bayramı öncesi, hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl pazarlarda "sopalı pazarlık" (üstte küçük fotoğraf) yapılırken, normalleşmeyle tekrar el sıkışmaya dönüldü.
Kurban pazarlarında özlenen görüntüler: Bir yıl aradan sonra tekrar geldi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin farklı illerinden getirilen kurbanlıklar Eyüpsultan'da kurulan pazarda satışa sunuldu. Geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarlarda el sıkışma yerine sosyal mesafeli "sopalı pazarlık" yapılıyordu. Normalleşmeyle el sıkışma geleneği geri döndü.

"EL SIKIŞMAK KURBAN PAZARLARININ VAZGEÇİLMEZİ"

Kurbanlık satan Hüseyin Aslan, "Bizim dinimizde el sıkışmak var. Tabi ne kadar hijyenik onu bilemiyoruz. Ancak bu sene biz eskisi gibi el sıkışıyoruz. Bugün kurbanlıklar için 800 kilometre yol geldim çubukla el sıkışmak olmaz" dedi.


"İNSANLAR BU TOKALAŞMADAN MUTLULUK DUYUYOR"

Kurban satıcısı Ömer Gül, "Geçen sene pandeminin ilk yılı olduğu için insanlarımız biraz daha dikkat ediyordu. Ancak insanların pandemiye alışmasıyla elle tokalaşma devam ediyor. Pazarlık ve tokalaşma kurban pazarının olmazsa olmazıdır. İnsanlar bu tokalaşmadan mutluluk duyuyor" diye konuştu.

Öte yandan, yoğunluk yaşanan kurban pazarlarında büyükbaş hayvan fiyatları 13 bin ile 30 bin lira arasında değişirken, küçükbaş hayvan ise bin 500 ila 3 bin liradan satılıyor.

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