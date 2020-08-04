Kurbanda Cansuyu oldular

2020 Kurban Organizasyonu kapsamında dünyanın kriz bölgeleri başta olmak üzere, muhtaçlara, yetimlere, savaş mağdurlarına ve mazlumlara ulaştı.

Cansuyu, salgın gölgesinde geçen bu yıl ki Kurban Bayramı’nda 3 kıta 27 ülke ve 60 farklı bölgede 1,5 milyona yakın muhtaca ulaştı. Bağışçıların emanetleri ile alınan kurbanları vekalet yolu ile bayramın 3. günü ikindi vaktine kadar belirlenen noktalarda keserek muhtaçlara et olarak dağıtan Cansuyu, 16. kez düzenlediği kurban organizasyonunu tamamladı.

1.5 MİLYON İNSANA ULAŞILDI

Gerçekleştirilen kurban organizasyonu için açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, “Bu sene 16. Kurban organizasyonumuzu düzenledik. Her yıl olduğu gibi bu yılda Cansuyu Derneği olarak dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yanında olmaya devam ettik. Çalışmalarımızda dünya üzerindeki kriz bölgelerine, acil insani yardıma ihtiyacı olan bölgelere, İslam coğrafyasındaki mazlumlara, yetimlere, muhtaçlara öncelik veriyoruz. Bu sene de 60 farklı bölgede 1.5 milyona yakın muhtaca bağışçılarımızın emanetlerini ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

EMANETLER SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI

Köylü şunları söyledi: “Pandemi dolayısıyla dünya üzerindeki sıkıntılar devam ediyor. Bölgelerin birçoğuna giriş çıkışlar yok ve Afrika’da bu salgın artışını sürdürüyor. Cansuyu Derneği olarak planlamamızı buna göre yapmıştık, bazı bölgelere ekiplerimizi göndererek bazı bölgelerde ise oralarda bulunan elemanlarımız ve partner kuruluşlarımız vasıtasıyla kesim ve dağıtım yaptık. Ekiplerimiz zor şartlara rağmen emanetleri sahiplerine ulaştırdı. Elhamdülillah olağanüstü şartlara rağmen bu Kurban Bayramı’ndan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA