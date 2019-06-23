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Kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı’na 45 günlük bir süre kalırken, besi tesislerinde hazırlıklar da başladı.
Kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı piyasasının yavaş yavaş açıldığını belirten Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, kimi vatandaşların kurbanlarını şimdiden almaya başladığını ve piyasanın şekillenmeye başladığı belirtti. Büyükbaş piyasasında hayvanların 8 bin ile 15 bin lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Tuna, geçen yılki fiyatların hayvan başına bin lira ile 2 bin lira arasında yükseldiğini kaydetti. Piyasanın geçen yıla göre ortalama yüzde 20’lik bir zam beklentisi içine girdiğini söyleyen Tuna “Geçen yıl bin 250 TL olan kurbanlık koç bugünlerde bin 500 liradan alıcı buluyor. Şimdilik yüzde 20’lik bir zamla birlikte kurbanlık piyasası oluşmaya başladı” dedi.

 

‘MALİYETİMİZ ARTTI’

Hayvanın beslenme maliyetlerinin geçen yıla göre arttığına dikkat çeken Tuna, “Geçen yıl bir çuvalı 50-60 lira olan yemi bugünlerde 80-90 liradan alıyoruz” dedi.

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