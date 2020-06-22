Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık telaşı başladı. Vatandaşlar, besi çiftliklerinin yolunu tutarak görücüye çıkan kurbanları özenle seçmeye çalışıyor. Bu yıl küçükbaşlar bin, büyükbaşlar ise 8 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Koronavirüs gölgesinde geçecek Kurban Bayramı'na bir aya yakın bir süre kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla kurbanlık telaşı şimdiden başladı. Başkentli vatandaşlar, henüz kurban pazarları kurulmadığından dolayı çevre ilçelerdeki besicilerin yolunu tutarak, görücüye çıkan kurbanları özenle seçmeye çalışıyor. Vatandaşlar, hayvanların kurbanlık vasfı taşıyıp taşımadığına da dikkat ediyor. Koronavirüs salgınından dolayı temiz, hijyenik ve özel kesim yerleri olan hayvan çiftlikleri tercih ediliyor. Kurban pazarlarında yaşanan yoğunluk ve bulaş riskine karşın bu yıl besi çiftliklerine talebin daha fazla olacağı düşünülüyor.

KURBANLIK FİYATLARI MERAK EDİLİYOR

Bu yıl ki kurbanlık fiyatları oldukça merak ediliyor. Edinilen bilgilere göre büyükbaş kurbanlığın fiyatı ortalama 8 bin ila 20 bin TL, küçükbaş kurbanlığın fiyatı ise bin ila 2 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş hissesi 2 ila 3 bin TL civarında olabiliyor. Hayvan yetiştiricileri, kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre en az yüzde 5 oranında zamlı olacağını kaydediyor.

KORONA ÖNLEMLERİ

Besi çiftliklerinde ve hayvan pazarlarında alınacak koronavirüs önlemleri de merak edilenlerin başında geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle hayvan pazarlarında ve kesim yerlerinde gerekli önlemlerin alınacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları söyledi: “Gelenek gereği hayvan pazarında yapılan tokalaşma koronavirüs nedeniyle bu yıl olmayacak. Maskesiz asla hayvan pazarlarına girilmeyecek. El dezenfeksiyonu ve ateş ölçümleri yapılacak. Hayvan satış yerlerinde uygun giriş ve çıkış kapıları oluşturulacak. Çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak. Hayvan belgeleri ‘Haysag’ uygulamasından sorgulandıktan sonra hayvanın alım satım işlemleri gerçekleşecek.”

KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Kurbanlık alırken, hayvanların yaşlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ülkemizde en fazla tercih edilen sığır 2 yaşını, koyun ve keçi ise 1 yaşını doldurmuşsa kurban edilebilir. Devede ise yaş sınırı 5’tir.

Ülkemizde en fazla tercih edilen kurbanlıkların başında büyükbaş hayvanlar geliyor. 2 yaşını doldurmuş büyükbaş hayvanlar kurban edilebiliyor.

Büyükbaş hayvanın 2 yaşını doldurup doldurmadığına 3 şekilde bakılabilir.

1- Hayvanın sahibi, doğum tarihini kesin olarak biliyor ve “2 yaşını doldurdu” diyordur.

Bu şekil beyan esaslı olduğu için, güvenilir bulunmayabiliyor. Kurbanlık satıcıları malları için “2 yaşından küçük” demeyebilir, ısrarla sorduğunuzda gerçek dışı bilgiler verebilir veya gerçekten hayvanın gerçek yaşını yanlış biliyor olabilir.

2- Hayvanın küpe numarasından doğum tarihine bakılabilir.

3- Büyükbaş hayvanın kapaklı olup olmadığına yani kapak atıp atmadığına bakılır.

Kapak atma, diş çıkarma, kapaklı mal nedir; bunlar nasıl anlaşılır?

Sığır 2 yaşını doldurduğunda 2 ön dişi düşer, yerlerine daha iri yeni dişler çıkar. Buna halk arasında kapak atma, kapaklı mal, diş atma denir. Buradan o sığırın 2 yaşını doldurduğu anlaşılır. 2 yaşını doldurduğu halde kapak atmamış büyükbaş da olabilir.

HAYVANLAR HANGİ DURUMDA KURBAN VASFINI TAŞIMAZ

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-