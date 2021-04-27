Küresel askeri harcamalar 2020'de yaklaşık 2 trilyon dolara çıktı

Dünyada askeri harcamalar geçen yıl yüzde 2,6 artarak yaklaşık 2 trilyon dolara yükseldi. Küresel askeri harcamaların yüzde 62'si ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere'ye ait.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) küresel askeri harcamalar raporuna göre, küresel askeri harcamalar, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 1 trilyon 981 milyar dolara yükseldi.

Raporda 2020 için hesaplanan rakam, 1988'den bu yana askeri harcamalardaki en büyük yıllık meblağa işaret ediyor.

SIPRI'nin raporunda, 2011 yılının küresel askeri harcama verileriyle karşılaştırıldığında, 2020 yılındaki artışın yüzde 9,3 olduğu ifade edildi.

Ülkelerin milli geliri üzerindeki askeri harcamaların küresel çapta etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen arttığına dikkat çekilen raporda, bu yükün 2020'de 0,2 artışla yüzde 2,4'e yükseldiği kaydedildi.

Washington merkezli Uluslararası Politika Merkezinin Silah ve Güvenlik Programı Direktörü William D. Hartung, yaptığı açıklamada, küresel salgın, iklim değişikliği ve çeşitli ekonomik ve sosyal adaletsizliklerin insan hayatı ve geçim kaynakları için büyük riskler oluşturduğu bir zamanda askeri harcamalardaki artış, küresel politikacıların karşılaşılan en acil zorlukları ele alma konusundaki başarısızlığına işaret ettiğini belirtti.

Türkiye'nin askeri harcamaları 2011-2020 arasında yüzde 77 büyüdü

Raporda Türkiye'nin 2011-2020 arasındaki askeri harcamalarının sürekli artış eğilimi gösterdiği ve yüzde 77 büyüdüğüne işaret edildi.

Türkiye'nin askeri harcamalarında bu büyümenin özellikle 2015'ten bu yana daha dikkat çekici hale geldiği ifade edilen raporda, öte yandan 2020'nin askeri harcamalarda yüzde 5'lik düşüşle istisna teşkil ettiği kaydedildi.

SIPRI raporunda Türkiye'nin 2020'deki askeri harcamasının 17,7 milyar dolar olduğu belirtildi.

Askeri harcamaların yüzde 62'si beş ülkeye ait

Rapora göre, geçen yıl küresel askeri harcamaların yüzde 62'si ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere tarafından yapıldı.

ABD'nin harcamaları 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 4,4 artışla 778 milyar dolar oldu. Öte yandan ABD'nin askeri harcamaları 2011-2020 arasında yüzde 10 azaldı.

SIPRI'nin raporunda, ABD'nin harcamalarında 2018-2020 dönemindeki artışın büyük devletler arasındaki rekabetin bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

ABD'yi takip eden Çin'in harcamaları 2011-2020 arasında yüzde 76 artışla 252 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Hindistan'ın harcamaları da yüzde 34 artışla 72,9 milyar dolara çıktı.

Raporda, Hindistan’ın, Pakistan ve Çin ile yaşadığı gerilim ve aralarındaki rekabetin, askeri harcamalarının yükselmesinin ana nedenlerinden biri olarak görülebileceği ifade edildi.

Çin ve Hindistan'ın yanı sıra 49,1 milyar dolarlık harcamayla Japonya ve 45,7 milyar dolarlık harcamayla Güney Kore, Asya ve Okyanusya'da en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında yer aldı.

İtalya, ilk 15'te askeri harcamaları en fazla artıran ülke

SIPRI raporuna göre, İtalya'nın askeri harcamaları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artışla 28,9 milyar dolara yükseldi. İtalya, 2019-2020 döneminde ilk 15 ülke arasında askeri harcamaları en fazla artıran ülke olarak kayıtlara geçti. 2020 küresel askeri harcamaların yüzde 1,5'ini yapan İtalya, bu yıl 28,9 milyar dolarla 11'inci sırada yer aldı.

Öte yandan, İngiltere, 2020'deki 59,2 milyar dolarlık harcamasıyla Batı Avrupa'da en fazla askeri harcama yapan ülke olarak öne çıkarken dünya sıralamasında ise bir sıra yükselerek 5'inci sıraya yerleşti.

Rusya 4'üncü sırada yer aldı

Rusya, askeri harcamasını 2011-2020 arasında yüzde 26 artışla 61,7 milyar dolara çıkardı ve en fazla askeri harcama yapan 4'üncü ülke oldu.

Suudi Arabistan’ın askeri harcamaları ise yüzde 10 düşüşle yaklaşık 57,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu ülke dünya sıralamada bir sıra gerileyerek 6'ncı sıraya düştü.

SIPRI, kurulduğu 1966'dan bugüne çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda araştırma, rapor ve analizler hazırlıyor.