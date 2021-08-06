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Küresel diş hekimliği uygulamalarını yerinde gözlemleyecekler

Diş hekimliğinin dünyada gittiği yönü yakından takip ettiğini belirten Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Diş Hekimliği Fakültesi ve BAU Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, öğrencilere dünyadaki diş hekimliği uygulamalarını tanıma imkânı sundu.
Küresel diş hekimliği uygulamalarını yerinde gözlemleyecekler

Beşiktaş’ta bulunan teorik ve uygulamalı eğitime uygun olduğu ifade edilen yeni fakülte binasında, öğrencilerin multidisipliner eğitim anlayışı ile teorik eğitimlerinin yanı sıra; Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde uygulama eğitimlerini gerçekleştireceği açıklandı.

Ağız sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eden BAU Diş Hekimliği Fakültesi, ‘Bütüncül hasta tedavisi yaklaşımı’ ile güncel teknolojik gelişmeler neticesinde ortaya çıkan ‘Dijital Diş Hekimliği’ uygulamalarını da içine alarak oluşturduğu genişletilmiş eğitim müfredatı ile bir eğitim sunacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre geleceğin eğitim teknolojileri ile öğrenciler, preklinik ve klinik eğitimleri esnasında dijital diş hekimliğinin bileşenlerinden olan ağız içi tarayıcılar, CAD-CAM sistemleri, klinik diş hekimliği yazılımları ve VR/AR uygulamaları gibi bileşenleri efektif olarak kullanmaları ile bu konularda yetkin diş hekimleri olmaları sağlanacak.

İSVİÇRE, ALMANYA VE İNGİLTERE’DEKİ KLİNİKLERDE STAJ İMKÂNI

Diş hekimliği alanında eğitim çalışmaları yapan, dijital ve teknolojik gelişmelere önem verdiğini, bu konuda Ar-Ge çalışmaları yürütmeyi planladığını, uluslararası alanda tanınmış lider bir fakülte olma vizyonuyla uluslararası alanda kendini kanıtlamış diş hekimleri yetiştirmeyi hedeflediğini belirten BAU Diş Hekimliği Fakültesi, öğrencilere kurumsal ve akademik anlamda uluslararası standartlarda konforlu çalışma ortamları da sunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, akademik kadro ve diş hekimliğinin tüm alanlarında yeni ve yüksek teknoloji donanımına sahip İsviçre (EE Orthodontics SA), Almanya (Be Dental) ve İngiltere (The London Centre for Implant & Aesthetic Dentistry) gibi ülkelerde öğrenciler staj yapma imkânı elde ederek akademik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine katkı sağlayacak.

DÜNYADAKİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINI TANIMA FIRSATI

Diş hekimliği öğrencilerini global diş hekimliği camiası ile buluşturmayı ve Küresel diş hekimliği uygulamaları ile tanıştırmak amacıyla düzenlendiği söylenen Uluslararası Klinik Staj Programı ile öğrencilerin yerelin ötesinde tüm dünyadaki diş hekimliği uygulamalarını tanıma imkanını da elde ederek çalışmaları yerinde gözlemleme fırsatı bulacağı kaydedildi.

Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre, Uluslararası Klinik Staj Programı’na katılan öğrenciler, Uluslararası deneyimli diş hekimleri rehberliğinde hastaların nasıl tedavi edildikleri hakkında bilgiler toplayacak ve yorumlayacak. Programın tamamlanmasının ardından ise öğrenciler gözlem raporunu Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Günü’nde sunabilecek.

Farklı kültürlerdeki sağlık hizmeti sunulan ortamlarda öğrencilere interaktif bir deneyim sunarak öğrencilerin klinik öncesi mesleki gelişimine yardımcı olmayı hedeflediği vurgulanan programda; Klinik Tedavi Süreçlerine Katılım, Farklı Kültürlere Sahip Bireyler ile iletişim Sağlama, İlk Elden Bilgi ve Hasta Deneyimi Kazanımı, Program Yapısı ve Üç Ayrı Ülkede Bulunan Özel Kliniklerde ‘Klinik Gözlemciliği’ gibi deneyimlere de sahip olunacağı açıklandı.

TAM DONANIMLI ÜST DÜZEY LABORATUVARLAR

Tüm donanımları içerdiği ve öğrencilerin rahatlıkla pratik yapabilecekleri büyüklükte olduğu belirtilen Dijital Diş Hekimliği, Histoloji, Fizyoloji ve Anatomi Laboratuvarlarında öğrencilerin gelişen dijital diş hekimliği teknolojilerinin takip edilmesinden, insan vücudunu oluşturan dokuları, histolojik tabakaları ve hücresel içeriklerini mikroskoplar aracılığıyla değerlendirme imkânına kadar pek çok deneyim kazanacakları kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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