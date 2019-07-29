Küresel ekonomide kritik hafta başlıyor

Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını değiştirdi.

Dünya ticaret savaşlarıyla birlikte hortlayan küresel ekonomideki yavaşlama, en çok gelişmekte olan ülkeleri etkisi altına aldı. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yaptığı faiz indiriminden sonra resesyon eğiliminde olan ABD Merkez Bankası’ndan da (FED) düşüş bekleniyor. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası da (ECB) faiz konusunda kritik bir karar verme aşamasında. Dünya ekonomisi açısından yılın en önemli haftası olarak nitelendirilen haftada çarşamba günü, piyasanın ve ekonomistlerin 10 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimi olacağına yönelik hemfikir oldukları FED’in faiz kararı piyasalara yön verecek. Bazı analistler faizin 50 baz puan düşürüleceği tahmininde bulunsalar da sinyaller FED’in düşüş anlamında büyük bir hamleden kaçınarak 25 baz puanlık bir indirime gideceği yönünde oluşuyor. Ayrıca FED’in, tarihin en yüksek seviyelerindeki büyümeyi ve yeniden canlanan enflasyonu sürdürmek için ileriki hamleler için de açık kapı bırakacağı tahmin ediliyor. Bloomberg Baş Ekonomisti Carl Riccadonna “FED’in çeyrek puanlık kesme oranları, finansal piyasa katılımcılarına sürpriz olmayacak olsa da daha önemli soru ek gevşemeye yönelik verilecek mesajlar olacaktır” dedi.

Bu sene ekonominin görünümünü şekillendirecek tek olay FED’in faiz kararı olmayacak. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında süren ve mayıs ayında sekteye uğrayan üst düzey ticaret müzakerelerini sürdürmek amacıyla Çin’e gidecek. Cuma günü, ABD’den gelecek istihdam verisi de FED’in hamlesinin gerekli olup olmadığına ışık tutacak. Yarın Japonya Merkez Bankası, çarşamba günü Brezilya Merkez Bankası toplantılarının yanı sıra perşembe günü, birçok sanayinin resesyon tehlikesiyle yüz yüze olduğu endişeleri arasında küresel imalat verileri açıklanacak.

TL MEVDUAT FAİZLERİ 100 PUAN GERİLEYECEK

TEB Yatırım Araştırma Müdürü Övünç Gürsoy, 1 milyon TL için 6 banka ile 32 günlük mevduat araştırması yaptıklarını belirtti. TL mevduat faizlerinin geçen haftaya göre ortalamada 260 baz puan düşerek yüzde 18,85’e gerilediğine işaret eden Gürsoy “Yılbaşından bu yana TL mevduat faizindeki ortalama düşüş 390 baz puana ulaştı. Döviz mevduat faizleri ise haftalık bazda 13 baz puan gerileyerek ortalama yüzde 2,91 oldu. Önümüzdeki haftalarda TL mevduat faizlerinde 100 baz puan daha gerileme olmasını muhtemel görüyoruz” ifadelerini kullandı.

TCMB’NİN KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 24’ten 19,75’e çekmesinin ardından gözler mevduat ve kredi faiz oranlarına çevrildi. Merkez Bankasının son faiz kararının hem mevduat hem de kredi faizlerinde gelecek aylarda 2-3 puanlık düşüşü beraberinde getirmesi bekleniyor. TCMB verilerine göre, bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama ihtiyaç kredi faizi 2018 sonunda yüzde 32,4 iken, 19 Temmuz’da bu oran yüzde 26,9’a geriledi. Aynı dönemde yüzde 27,2 olan ticari kredi faizleri de 300 baz puanlık düşüşle yüzde 24,1’e indi. Konut kredi faiz oranları da yaklaşık 700 baz puanlık düşüşle yüzde 27’den yüzde 20,7’ye düştü.

TİCARİ KREDİLER İÇİN 3 PUANLIK DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Övünç Gürsoy, kredi faizlerinde de düşüş görüleceğini ancak vade etkisinden dolayı bunun hemen olmayacağını ifade etti. “Ticari kredi faizlerinde önümüzdeki aylarda 2-3 puan düşüş bekliyorum” diyen Gürsoy, tahvil tarafına faiz indirimi sonrası alım geldiğini kaydetti. Gürsoy, TCMB’nin, eylül ve kasım toplantılarında faiz indirimlerine devam edebileceğini belirterek, şöyle devam etti: “Bu beklentiyle tahvil alımlarında artış görebiliriz. 2 yıllık tahvil faizlerinde kısa vadede yüzde 15,5 10 yıllıklarda yüzde 14,5 seviyeleri muhtemeldir. Genelde tahvil yatırımcısı gelmeden hisse yatırımcısı gelmez. Eğer enflasyondaki aşağı yönlü trend kalıcı olursa ve kurda oynaklık azalırsa yabancı yatırımcının TL varlıklara ilgisi artacaktır.”