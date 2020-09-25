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Küresel ham çelik üretimi arttı

Türkiye'de ham çelik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 artarak 3,2 milyon tona yükseldi.
Küresel ham çelik üretimi arttı

Küresel ham çelik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak 156,2 milyon tona yükselirken, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise aynı dönemde 22,9 artış gösterdi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ağustos ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ağustos ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artarak 156,2 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 8,4 artarak 94,8 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 20,6 düşerek 6,4 milyon tona indi.

Yine aynı dönemde Avrupa Birliği’nin üretiminin yüzde 16,6 düşerek 9,3 milyona tona ve ABD’nin üretiminin yüzde 24,4 gerileyerek 5,6 milyona inmesi dikkati çekti.

Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi de, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 artarak 3,2 milyon tona yükseldi.

Brezilya'nın üretimi yüzde 6,5 artarak 2,7 milyon tona yükselirken, Rusya’da üretim yüzde 4,6 azalarak 5,5 milyon tona geriledi.

WorldSteel, açıklamasında, Kovid-19 salgınının ham çelik üretim rakamlarının sunulmasında oluşturduğu zorlukların devam etmesi nedeniyle ağustos ayına ait üretim verilerinin çoğunun eylül ayında revize edilmesinin beklendiği belirtildi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise küresel ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 düşerek 1 milyar 187 milyon 806 bin tona geriledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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